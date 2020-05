Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.856

In totaal zijn er tot nu toe 45.578 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.690 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 188 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:15 – Kabinet beslist over sportscholen

Woensdag is er opnieuw een crisisberaad van het kabinet. Daarin zal besloten worden of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan gepland is. Ze moeten nu vooralsnog dichtblijven tot 1 september.

De regering gaf aan te willen kijken of die datum naar voren gehaald kan worden, maar wilde eerst het advies van het Outbreak Management Team (OMT) afwachten. De sportscholen en sauna’s willen zelf eerder open.

De experts van het OMT stelden dinsdag in een vertrouwelijk advies dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen. Daarom kan er nu nog geen concreet advies gegeven worden over heropening.

Het is niet duidelijk wat de meest betrokken ministers hiermee zullen doen. Meestal volgt het kabinet inhoudelijk de adviezen van het OMT.

Lees hier waarom sportschoolhouders zo boos zijn over de verplichte sluiting tot na de zomer