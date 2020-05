Politie sluit slachthuis Vion in Apeldoorn af wegens schending coronarichtlijnen

Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt naar slachterij Vion in Apeldoorn. Het terrein is afgesloten omdat de coronarichtlijnen zijn geschonden.

Eerder arriveerden achttien busjes met arbeidsmigranten op het terrein. De arbeidsmigranten hielden onderling niet voldoende afstand. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw “is ingegrepen na een constatering dat het vervoer niet volgens de regels was verlopen”.

Wat dat ingrijpen precies inhoudt, weet het ministerie niet. “Dat ligt bij de Veiligheidsregio. Er is contact geweest tussen de Veiligheidsregio en ministers. Deze constatering is gedaan en op basis daarvan grijpt de Veiligheidsregio in.”

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staat achter het ingrijpen, aldus de woordvoerder.

Behalve de politie zijn ook handhavers en de brandweer aanwezig. “Dit ter ondersteuning van de gemeente”, aldus een woordvoerder van de politie. Niemand mag het terrein op of af en iedereen die zich binnen de hekken bevindt, wordt geregistreerd. De lijsten worden vergeleken met de personeelslijsten van de Vion-vestiging in Groenlo, dat eerder werd gesloten.

“Dinsdag hadden we er nog vertrouwen in dat Vion zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval”, aldus Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland VNOG.

Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus. Zo bleken 147 van de 657 werknemers in Groenlo de ziekte onder de leden te hebben.

Schouten sprak dinsdagavond nog met vertegenwoordigers van de vleesverwerkende industrie, over hoe zij van plan zijn hun werknemers beter te beschermen tegen besmetting met corona. Schouten riep de sector een dag eerder op met plannen te komen voor de bescherming van hun werknemers. “En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei de minister toen.

Ze doelde daarmee op de verplichte aanwezigheid van controleurs bij slachterijen. Als die worden teruggetrokken uit een slachterij, moet die de deuren sluiten.

Beeld: SPS Media