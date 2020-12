Opnieuw lichte stijging aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 12.282 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vrijdag. Toen waren het er 12.001 (gecorrigeerd).

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

In Amsterdam waren de meeste nieuwe besmettingen (581), gevolgd door Den Haag (268) en Rotterdam (247).

Lichte stijging ziekenhuisopnames

Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal licht gestegen. In totaal 2065 patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 meer dan vrijdag. Op de intensive care liggen nu 560 mensen met Covid-19, elf meer dan een dag eerder. De afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten met 20 procent gestegen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de cijfers zaterdag bekend. Het LCPS verwacht de komende week een vergelijkbare stijging van het aantal opnames.

56 nieuwe sterfgevallen

Het RIVM meldde zaterdag 56 nieuwe sterfgevallen door corona. Dat betekent niet dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met een kleine vertraging doorgegeven. Vrijdag werden 85 sterfgevallen door corona gemeld.

ANP