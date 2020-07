Ook in Nijmegen wordt het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen niet verlengd. Dat betekent dat er vanaf maandag nergens meer in Nederland een trekkerverbod geldt.

In de afgelopen werd door verschillende veiligheidsregio’s een trekkerverbod ingesteld nadat boze boeren met landbouwvoertuigen de weg opgingen om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zouden daarbij voor onveilige situaties hebben gezorgd en de hulpdiensten hebben gehinderd. De actievoerders ontkennen dat.

Boeren negeerden trekkerverbod

Het eerste verbod werd begin vorige week ingesteld in Groningen, Friesland en Drenthe. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vocht de beslissing aan bij de rechter, maar verloor het kort geding. Later kwam er ook een trekkerverbod in de veiligheidsregio IJsselland en in de stad Nijmegen.

Lees ook: Farmers Defence Force na trekkerverbod: ‘De democratie heeft verloren’

In het Drentse Wijster werden vorige week woensdag tientallen actievoerders opgepakt die ondanks het verbod toch met landbouwvoertuigen demonstreerden bij een afvalverwerkingsbedrijf. Desondanks besloten de drie noordelijke provincies om het trekkerverbod niet te verlengen, omdat er vanuit wordt gegaan dat nieuwe demonstraties voortaan worden aangemeld.

Waarschuwing aan boeren

De veiligheidsregio IJsselland volgde donderdag dat voorbeeld nadat er met de boeren afspraken waren gemaakt over nieuwe demonstraties. Als die niet worden nagekomen, worden er opnieuw maatregelen genomen. Ook kondigden de burgemeesters aan dat er opgetreden zal worden tegen wilde acties waarbij (snel)wegen en gebouwen geblokkeerd worden.

Vrijdag besloot ook de veiligheidsregio Gelderland-Zuid om het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in Nijmegen niet te verlengen. Daarbij worden geen verdere eisen gesteld aan de boeren. Maar als de omstandigheden er volgende week om vragen, worden er nieuwe maatregelen genomen, waarschuwt burgemeester Hubert Bruls van de stad.

Lees ook: Opgepakte boeren Wijster peinzen er niet over boete te betalen: ‘Dit had niet gehoeven’

Daarmee loopt maandag het laatste nog geldende trekkerverbod in Nederland af. De komende dagen zullen er sowieso geen of weinig protesten zijn, verbod of geen verbod. De boeren houden deze week een “adempauze”, aldus Farmers Defence Force. De eerstvolgende acties worden woensdag verwacht. Die dag heeft de boerenactiegroep namelijk uitgeroepen tot landelijke actiedag.

Redactie/ANP