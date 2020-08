Laatste auto in onderzoek naar dood Tamar (14) terug bij eigenaar

De laatste auto met schade die maandag na de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken was ingenomen is door de politie teruggegeven aan de eigenaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland na berichtgeving van NH Nieuws. Het voertuig was een week in onderzoek. De eigenaar is geen verdachte.

Het onderzoek naar de dood van Tamar is nog in volle gang, mede dankzij de tientallen tips die binnen zijn gekomen.

Op 25 juli werd Tamar dood aangetroffen in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Daarop startte de politie een grote zoekactie naar voertuigen met schade. Vanwege remsporen op de weg en verwondingen op haar lichaam, lijkt het erop dat ze is omgekomen door een aanrijding.

‘Eigenaren geen verdachten’

Dezelfde dag nog werden drie voertuigen van een inwoner uit Marken ingenomen en een voertuig uit Uitdam. Volgens een politiewoordvoerder is gesproken met de eigenaren van de auto’s. “Maar die zijn nooit verdachte geweest en zijn dat nu ook niet.”

Toch is er ook geen sprake van een dood spoor. “Het onderzoek gaat door. Op dit moment worden er tientallen tips uitgezocht”, laat de politie weten. De tips kwamen binnen na een oproep van de moeder van Tamar. Tot nu toe leverden de tips niets op.