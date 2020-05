Brrr… sinds 1909 niet zo koud in mei als afgelopen nacht

Na een periode van hoge temperaturen, is het deze week een stuk koeler. Vooral ‘s nachts daalt het kwik, soms tot onder het vriespunt. Afgelopen nacht werd er zelfs een kouderecord gebroken. In Eelde bij Groningen daalde de temperatuur op normale waarnemingshoogte tot -3 graden. Aan de grond daalde het kwik zelfs tot -7.

Dat is een landelijk record, meldt Weer.nl. De laatste keer dat het zo koud was in de nacht in deze fase van mei was 16 mei 1909. Niet alleen in Eelde vroor het. Ook op acht andere officiële meetstations van het KNMI, verspreid over het land, vroor het op normale waarnemingshoogte. Vorst aan de grond kwam nog vaker voor.

Helder en windstil

De aanwezigheid van koude lucht (met een paar buien), heldere omstandigheden in de afgelopen nacht, het ontbreken van wind en de droogte van dit moment verklaren waarom het zo koud kan worden.

Als het helder is, kan de aarde zijn warmte goed kwijt, helemaal als het niet waait. Een droge bodem helpt mee, omdat er dan niet voldoende vocht in de lucht komt om mist te laten ontstaan. Het condenseren van waterdamp, dat leidt tot de vorming van mist, zou namelijk extra warmte in de lucht brengen die de afkoeling uiteindelijk tegenhoudt. Dat is niet gebeurd.

Opvallend is dat in deze meimaand meerdere nachten waren met nachtvorst. Zelfs met de vele zonuren van de laatste weken is het zowel overdag als ‘s nachts niet heel warm. Mei staat tot en met woensdag dan ook duidelijk onder normaal met zijn gemiddelde temperatuur. De reden voor de lage temperaturen is de vaak noordelijke wind die er de afgelopen tijd waaide.

Nog een record?

Ook komende nacht kan het weer bijzonder koud worden, aldus Weer.nl. Nog steeds bevinden we ons in koude lucht en met een hogedrukgebied pal boven Nederland lijkt de wind vrijwel overal helemaal weg te vallen. De heldere omstandigheden die worden verwacht, doen dan de rest. Het is zelfs denkbaar dat het nog net iets kouder wordt dan de afgelopen nacht.