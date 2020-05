Nachtvorst in mei: het regende afgelopen nacht kouderecords

Als je thuiswerkt heb je er waarschijnlijk niks van meegekregen, maar wie vanochtend toch naar buiten moet zal het niet ontgaan: het is behoorlijk koud. Maandagnacht was het zelfs zo koud dat het kouderecords regende.

Op maar liefst zeventien meetstations van het KNMI werd het nooit eerder op 12 mei zo koud als de afgelopen nacht. Koploper was de vliegbasis Twenthe bij Enschede waar het kwik tot min 1,6 graden daalde.

Op landelijke niveau kwam het alleen op 12 mei 1941 nog tot iets lagere temperaturen dan maandagnacht, melden de meteorologen van weer.nl. Destijds daalde het kwik in Eelde tot min 1,8 graden. In De Bilt werd het toen 1,7 graden.

Nachtvorst

Om te spreken van een officiële nachtvorst moet de nachtelijke temperatuur op ‘klomphoogte’ boven kort geknipt gras tot onder het vriespunt dalen. Dat werd op veel plekken ruimschoots gehaald.

Aan de grond daalde de temperatuur op de Vliegbasis Twenthe de afgelopen nacht zelfs tot min 6,5 graden. Dat is een landelijk record voor 12 mei. Het oude, ook op naam van Twenthe, stond met min 4,9 graden op 12 mei 2012.

Ook op zestien andere meetstations sneuvelde afgelopen nacht het kouderecord van 12 mei.

Waarom was het zo koud?

Volgens de meteorologen kon het zo koud worden omdat de wind, die gisteren overdag nog prominent aanwezig was, sterk afnam en er brede opklaringen kwamen. Bovendien bevonden we ons in arctische lucht, afkomstig uit de poolstreken. Wind uit die richting levert koud weer op.

Verder heeft het feit dat het al lange tijd zo droog is in Nederland een rol gespeeld. Overdag kan het hierdoor makkelijker warm worden en in de nachten kan het juist makkelijker koud worden. De temperatuurverschillen deze meimaand zijn dan ook opmerkelijk groot, soms zelfs binnen 24 uur tijd.

IJsheiligen

Ook de komende nachten kan het, als het flink opklaart en de wind wegvalt, opnieuw tot lichte vorst komen. Die lage temperaturen passen goed in de tijd van het jaar. We bevinden ons namelijk in de IJsheiligen.

De IJsheiligen zijn de katholieke heiligen die hun naamdagen hebben op 11 mei tot en met 15 mei. Volgens de eeuwenoude volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden