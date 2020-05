Tornado gespot bij Nederlandse grens: 'Ik dacht dat er een vliegtuig was neergestort'

❗️ (15:10 u) Tornado 🌪 gesignaleerd in het noorden van Antwerpen! (grensstreek/ Loenhout/ Meer) Er komen meldingen binnen van een windhoos/ tornado dat zonet gesignaleerd is geweest in de regio van Hoogstraten/ Brecht. Op de radarbeelden zien we inderdaad een pittige bui in de regio! NIEUWE BEELDEN!! https://www.facebook.com/weerstationzoersel/videos/241738100477966/https://www.facebook.com/weerstationzoersel/videos/947965738956562/De komende uren blijven actieve/dynamische buien mogelijk die best intens kunnen zijn. Opletten geblazen!(c) bron onbekend, filmpje werd via volger Michiel Kerstens naar deze pagina doorgestuurd.www.weerstationzoersel.be

Posted by Weerstation Zoersel & omstreken on Sunday, May 10, 2020