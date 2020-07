Opgepakte Thomas wil klacht indienen tegen politie wegens 'buitensporig geweld' bij boerenprotest

Demonstrant Thomas wil een klacht indienen bij de politie vanwege vermeend buitensporig geweldgebruik door agenten. Thomas werd woensdag opgepakt tijdens het boerenprotest bij het RIVM in Bilthoven. Naar eigen zeggen hebben politieagenten zijn been op drie plaatsen gebroken tijdens de aanhouding.

Maandag heeft de demonstrant een afspraak met een advocaat om de mogelijkheden te bekijken, bevestigt die advocaat aan Hart van Nederland. Thomas beticht agenten die hem wilden aanhouden van het gebruiken van excessief geweld en hij verwijt de politie dat het te lang duurde voordat hij medische hulp kreeg.

Rennen voor de politie

Thomas is woensdag met wat vrienden bij het boerenprotest in Bilthoven. Zelf zijn ze geen boer, maar de vrienden gaan vaker naar protesten toe en hebben het ook vaker aan de stok met de politie. Maar volgens Thomas werd een vriend van hem woensdag uit het niets opgepakt.

Tegenover het platform Onrecht TV beschrijft Thomas wat er is gebeurd. “We stonden tijdens de demonstratie gezellig te kletsen en een beetje te filmen”, vertelt hij. Toen zag hij dat een mede-demonstrant werd opgepakt door agenten van de Mobiele Eenheid. “Wij pikten dat natuurlijk niet. Er zijn een paar scheldwoorden heen en weer gegaan”, aldus Thomas.

Nadat de gemoederen tot bedaren waren gekomen, zouden Thomas en zijn vrienden richting hun auto zijn gelopen om huiswaarts te gaan. De groep werd volgens Thomas gevolgd door een busje van de ME en na een tijdje kwamen agenten in burger op ze afrennen. “Ik denk: krijg nou wat joh. Ik ren weg, want ik wilde niet gepakt worden.”

Knie op drie plekken gebroken

Thomas werd echter achterhaald door de agenten. “Ze vlogen in mijn rug en sprongen op me, om me tegen te houden. Door de klap die ik op de stoep maakte, is mijn knie op drie plekken gebroken. En ook de binnenkant van mijn enkel is gebroken.”

Thomas werd aangehouden en naar het politiebureau in Houten gebracht. Daar zou een arts kijken naar zijn verwondingen. Dat duurde volgens de demonstrant echter veel te lang. “Pas na drie uur kwam de arts. Daarna werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd duidelijk dat ik breuken had bij mijn knieholte en enkel. Die bij de knie zijn zo heftig dat ik geopereerd moet worden.”

Angst om te demonstreren

Jan Huzen van de Steungroep Boeren & Burgers, een Facebookgroep met bijna 170.000 leden, komt op voor de belangen van Thomas en probeert aandacht te krijgen voor zijn situatie. “Ik hoop dat de politie naar zichzelf gaat kijkt: wat doen wij goed en wat doen wij fout? Dat wil ik dat er bereikt wordt. En dat mensen die willen demonstreren dat gewoon kunnen doen, zonder angst.”

Huzen ziet een patroon in het politieoptreden tijdens demonstraties in Nederland. “Bijna niemand durft meer naar Den Haag toe, omdat ze gewoon met vier- of vijfhonderd man opgepakt worden. Mensen met kinderen die vreedzaam demonstreren worden gewoon afgevoerd in bussen”, aldus Huzen. “Dat is toch niet normaal?”

Huzen is tevens degene die dreigt privégegevens van undercoveragenten openbaar te maken. Hij is boos dat de undercoveragenten zich hebben gemengd tussen de betogers bij boerenprotesten.

‘Thomas terecht aangehouden’

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er iemand is gevallen tijdens een aanhouding in Bilthoven. “De man is daarbij gewond geraakt aan zijn knie. Hij werd aangehouden omdat hij niet naar de politie luisterde en dan mag de politie proportioneel geweld gebruiken”, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens de politie heeft Thomas nog geen klacht ingediend. “Als die wel komt, dan gaat er een onafhankelijk onderzoek plaats vinden.” Thomas is overigens terecht aangehouden, aldus de politie.

De opgepakte demonstrant laat weten dat hij op het moment nog veel last heeft van zijn verwondingen en dat hij daardoor de afgelopen dagen slecht geslapen heeft. “Ik hoop dat de operatie goed uitpakt voor mijn knie.”