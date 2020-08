Kitten Laki, de enige overlevende uit een nestje dat werd gered uit een dode moederpoes, groeit en ontwikkelt zich gestaag. Ze is nu drie weken oud en staat al op eigen poten, zij het wat wiebelig.

Het diertje heeft op zijn zachtst gezegd een lastige start gehad. Haar moeder werd doodgereden in Utrecht en werd tijdens een hardlooprondje opgemerkt door Lieke Elberse. Toen de dierenartsassistente de buik van de moederpoes zag bewegen, bedacht zich geen moment: ze maakte de baarmoeder open en haalde vier kittens tevoorschijn.

Uiteindelijk is Laki de enige die het tragische ongeluk heeft overleefd, maar dat had wel wat voeten in de aarde, vertelt Wendy van der Steen aan Hart van Nederland. De vrouw brengt de inmiddels drie weken oude kitten nu in haar huis in Amerongen groot.

Ieder uur aan de fles

Wendy vangt al vijftien jaar dieren op die door verschillende instanties bij haar worden gebracht. Zo’n piepjong kitten als Laki moet zeker elk uur – ook ‘s nachts – gevoed worden met een flesje. Best een monsterklus, ook voor een doorgewinterde verzorgster als Wendy. “Op het moment dat we overgaan naar één keer per twee uur hang ik wel de vlag uit hoor!”, lacht ze.

Het beste voor Laki zou echte kattenmoedermelk zijn, maar dat is niet haalbaar. Moederpoezen die nog ruimte (en geduld) hebben voor een extra kitten, zijn schaars, legt Wendy uit. De kitten krijgt daarom kunstbiest. “Dat is niet hetzelfde, maar beter dan niets.”

‘Invalmoederpoes’ gezocht

Ondanks de lastige start en het gebrek aan een moeder en haar melk, ontwikkelt Laki zich tot zover normaal. “Ik merk niets raars aan haar”, aldus haar verzorgster. Maar Wendy zou het wel “erg fijn”vinden als er voor Laki een ‘invalmoederpoes’ gevonden zou worden.

“Ik heb goede hoop dat Laki het redt, maar je weet het nooit: het kan zomaar van de ene op de andere dag misgaan, dat heb ik vaker gezien”, aldus de dierenvriend. “Als er een moederpoes zou zijn waar ze terecht zou kunnen, heeft ze de beste kans om gezond op te groeien.”

‘Appie is ook helemaal alleen’

Heel veel mensen hebben naar aanleiding van haar verleden interesse om Laki in huis te nemen, weet Wendy, “maar daar ga ik verder niet over”. “Dat gaat altijd zo als zo’n dier aandacht van de media heeft gekregen.”

Ze heeft thuis ook nog een kitten die zonder ademhaling was binnengebracht en gereanimeerd werd door de dierenarts, die het diertje vervolgens naar Wendy bracht. “De dierenarts heeft de kitten de naam Appie gegeven, naar apneu!”, lacht ze. “Maar Appie is net zo zielig als Laki. Appie is ook helemaal alleen op de wereld.”

Beeld: Wendy van der Steen