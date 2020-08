Poes Una na avontuur van drie weken herenigd met Schots-Pools baasjes

De reislustige poes Una is weer terug bij haar Schots-Poolse eigenaars. Die zijn dolblij, want het is een heel speciaal beestje. En een vrouwtje dus, niet een kater zoals eerst gedacht. Faye van Helden (20) was als vrijwilliger van Team Dierenacties Westland aanwezig bij de hereniging in het asiel. “Ze hadden totaal niet verwacht haar ooit nog terug te vinden, dus de ontmoeting was extra speciaal.”

Una blijkt een belangrijke rol te hebben voor de eigenaars, omdat ze deel uitmaakt van een fokprogramma. “Het is een echte Russische blauwe, van 1 jaar en 8 maanden oud. Ze is een soort koningin van haar categorie. Normaal staan de oren bijvoorbeeld recht omhoog, bij haar iets naar buiten.”

Zwerftocht

De Schots-Poolse familie was vanuit Groot-Brittannië met de veerboot op doorreis, onderweg naar hun vakantieadres in Polen. Op de boot naar Hoek van Holland raakten ze Una kwijt. Terwijl de Schotten hun verdriet verwerkten in Polen, kregen de Nederlandse vrijwilligers van Team Dierenacties Westland een melding van een loslopende kat langs de snelweg bij Maasdijk. Na een lange zoektocht kon het beestje worden gered van de straat, door middel van een vangkooi.

Na de vangst van Una was het nog een flinke operatie om de eigenaars te kunnen vinden. De ondervoede en uitgedroogde kat was wel gechipt, maar niet goed geregisteerd. De informatie kon bovendien niet worden nagekeken, omdat de chip in het Pools was. Via een Pools-Nederlandse connectie slaagde een van de vrijwilligers erin om de tekst te vertalen. Daarmee kon het bedrijf waar de kat gechipt was worden gevonden, en zij konden op hun beurt weer contact leggen met een vriendin van de baasjes.

Hereniging

De eigenaars waren al bijna drie weken kapot van verdriet door het verlies van hun harige maatje. Inmiddels zijn ze dus herenigd. Op weg naar huis heeft het gezin hun Una vrijdagmiddag weer opgehaald. Om hun dankbaarheid te tonen hebben ze Faye een kitten aangeboden, wanneer de poes weer zwanger is. “Ik woon nog bij mijn ouders, dus ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. Wel echt hartstikke leuk.”

Het avontuurlijke diertje zelf reageerde minder enthousiast, aldus Faye. “Ze was nog zo uitgeput, er was maar een klein beetje herkenning. Bovendien was ze in een mandje gezet, vanwege corona.” Una kan op de terugreis verder aansterken. Nu maar hopen dat ze op de veerboot niet weer weet te ontsnappen.