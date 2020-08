Kat Una raakt kwijt op veerboot, superspeurders vinden kat én ontroostbaar baasje

Zijn Schotse baasjes waren ontroostbaar toen bleek dat hun kat Una was zoekgeraakt op de veerboot naar Nederland. Tweeënhalve week was de kat, lijkend op een Blauwe Rus, spoorloos. Tot woensdagochtend.

De Schots-Poolse familie was vanuit Groot-Brittannië met de veerboot op doorreis, onderweg naar hun vakantieadres in Polen. Op de boot naar Hoek van Holland raakten ze Una kwijt. Toen ze hun kat niet meer konden vinden zijn ze “ontroostbaar” doorgereisd naar Polen.

Zwervende kat gespot

Terwijl de Schotten hun verdriet verwerkten in Polen, kregen de Nederlandse vrijwilligers van Team Dierenacties Westland een melding van een loslopende kat langs de snelweg bij Maasdijk. Het zou gaan om een beestje dat wat weg heeft van een Blauwe Rus.

Lees ook: Verwilderde hond Sam na wandeltocht van duizenden kilometers eindelijk gevangen

De vrijwilligers konden het dier alleen nergens vinden. Tot vorige week, toen het beestje werd gespot op het St. Jorispad in Naaldwijk. “Een van onze mensen heeft gelijk actie ondernomen en vrijdag een vangkooi geplaatst, helaas kwam er niets in”, vertelt Yvonne Van Paassen van Team Dierenacties Westland aan Hart van Nederland.

Maar opgeven was voor de dierenvrienden geen optie. “Dinsdagavond is er nog een vangkooi bijgezet, en ja hoor: de aanhouder wint. Het beestje zat er in.”

Chip blijkt Pools

Het team was blij dat ze een kat konden redden van de straat, maar had toen nog geen idee dat een Schotse familie een soortgelijke kat was kwijtgeraakt. De gebruikelijke procedures werden gevolgd. “Een van de vrijwilligers is direct gaan checken of hij gechipt was”, gaat Van Paassen verder.

Lees ook: Dierenbescherming wil landelijke chipplicht van katten

En er kwam inderdaad een nummer tevoorschijn, vertelt ze. “Maar ach, wel gechipt, maar niet goed geregistreerd. Wij konden het bovendien niet nakijken want de chip bleek Pools.”

‘Sherlock Holmes’

Wederom was het motto: niet opgeven. “Onze eigen Sherlock Holmes Gitta ging op speurtocht”, aldus Van Paasen. Via een Pools-Nederlandse jongen kon ze de tekst vertalen. Die vond het bedrijf waar de kat gechipt was. En dat bedrijf spoorde uiteindelijk een vriendin van het baasje van Una op.

Na veel speurwerk had Gitta eindelijk het baasje gevonden. Zij was al bijna drie weken kapot van verdriet door het verlies van haar harige maatje. Via deze weg werd het voor het zoekteam duidelijk: Una was verdwenen op de veerboot en zwierf rond in het Westland.

Lees ook: Esmee doet lugubere vondst tijdens dagje varen: ‘Hond had geen voorpoten meer’

Una aan het infuus

De dankbare baasjes komen hun geliefde huisdier vrijdag ophalen in Nederland, waarna ze huiswaarts gaan. Dan hopen de speurders van Team Dierenacties Westland ook te horen hoe en waar Una is kwijtgeraakt.

Het beestje wordt eerst nog even opgelapt in Nederland bij het dierenasiel. Na drie weken zonder zalm uit blik en zonder bakjes water was het arme dier ondervoed en uitgedroogd. “Hij ligt aan het infuus, want hij begon al heel sloom te worden”, weet Van Paassen. “Het had geen dag langer moeten duren, dan had hij het niet overleefd.”