Kerstmis in coronatijd: zo maak je de feestdagen tóch gezellig

Gezellig met zijn allen aan tafel zit er komende Kerstmis niet in. Met familie en vrienden cadeautjes uitpakken rond de boom evenmin. Het vieren van kerst gaat er in 2020 onherroepelijk anders uitzien. Maar het kan bést gezellig worden. Een paar tips om je op weg te helpen.

Het heeft er alle schijn naar dat we komende feestdagen de huidige maatregelen moeten volgen. Is dat het geval, dan mag je thuis maximaal drie gasten uitnodigen. Kinderen tot 13 jaar uitgezonderd. En uiteraard blijft gelden: bij klachten, blijf thuis en laat je testen. We horen coronaminister Hugo de Jonge nog zeggen tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag: “Laat deze feestdagen geen feestje voor het virus worden.”

Lees ook: Hoe houden we een coronaruzie buiten de deur tijdens kerst?

Geen decemberstress

Met een beetje goede voorbereiding hoeft Kerstmis in coronatijd geen last te zijn. GZ-psycholoog en pedagoog Emmeliek Boost ziet kerst dit jaar eerder als aanwinst. “We hebben altijd decemberstress gehad en vliegen en hollen overal naartoe. Bijvoorbeeld naar vrienden, familie of kantoorborrels. Nu hebben we echt de tijd en aandacht die we als cadeau aan elkaar kunnen geven.” Boost benadrukt dat het misschien wel meer dan vijftig jaar geleden is dat kerst op deze wijze is gevierd.

Zet je meubilair vast coronaproof neer

Voordat je de wijn opentrekt en de gasten zijn gearriveerd, is het handig om de meubels alvast op anderhalve meter afstand te zetten, zowel in de woonkamer als aan de eettafel. Op deze manier hoef je gedurende de avond minder te focussen op de maatregel en kan iedereen zitten, kletsen en dineren.

Doe geen boodschappen tijdens spitsuur

Zorg ervoor dat je de boodschappen ver van tevoren in huis hebt. Op deze manier hoef je niet tijdens spitsuur in de supermarkt te zijn. Beter nog is om je feestmaaltijd af te halen bij je favoriete restaurant. Het voordeel van een klein gezelschap is dat je met eten buiten de deur uit kunt pakken en minder geld hoeft uit te geven. En je steunt ook nog eens de lokale horeca steunt.

Lees ook: Bijna helft van de Nederlanders kijkt niet uit naar de feestdagen

Deel gerechten

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om samen te eten, dan kun je ook voorstellen om gerechten te ‘delen’. Vraag bijvoorbeeld aan je broer, buurman of vriend een dessert te maken in ruil voor een voorgerecht. Zo ben je fysiek misschien niet samen, maar vier je toch samen het kerstmaal.

Pas op met alcohol

Hoewel een biertje, spoom, glas wijn of champagne op de avond goed smaakt, kunnen het ook aanjagers zijn om de anderhalve meter-maatregel gedurende de avond te ‘vergeten’. Blijf scherp op de regels en geniet daarom met mate.

Videobellen en kaarten sturen

Het is niet hetzelfde, maar gebruik digitale middelen om bij de familieleden of vrienden te zijn die niet over de vloer komen. Doe spelletjes die in groepen online kunnen of hef het glas met het andere gezin voordat je aan het kerstdiner gaat. Als je er niets voor voelt om digitaal contact te leggen, kun je ook met een kaartje of telefoontje duidelijk maken dat je aan iemand denkt.

Lees ook: Een kerst zonder familie en vrienden: gaan we nu massaal kerstkaarten sturen?