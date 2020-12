Kerstdiner op bestelling: restaurants halen toch nog omzet dankzij populaire maaltijdboxen

Een win-win situatie voor kerst in coronatijd: restaurants grijpen deze periode aan met een culinaire box, om toch nog omzet te maken. Thuiskoks hoeven de boel alleen nog maar op te warmen.

Net als op vele plekken in ons land draaien de restaurants in Den Bosch op volle toeren deze dagen. Met 25 man sterk werken de buren van ‘Zoete Lieve Gerritje’ zich een slag in de rondte om alle achthonderd kerstboxen klaar te krijgen. Chefkok Floris de Groot had niet verwacht dit jaar nog aan het werk te kunnen en veegt het zweet van zijn voorhoofd: “Je moet gewoon weer aan de slag, he!”

Zorgen

Zelfs al maken de maaltijdboxen dit jaar met geen mogelijkheid meer goed, het horecapersoneel is blij toch weer even in de keuken te staan. “Ik heb het ook wel echt gemist al die tijd, ik heb ondertussen al meer dan een half jaar eigenlijk niks kunnen doen”, vertelt kok Willem van Buuren.

Willem maakte zich het afgelopen jaar veel zorgen. “Over mijn baan, of we ons hoofd boven water kunnen houden. Je zit natuurlijk thuis met heel weinig om je heen, dus dingen gaan natuurlijk ook door je hoofd malen.”

Hit

De maaltijdboxen zijn tijdens dit coronajaar een hit. Of het nu schapenbout of een entrecôt is: alles wat je normaal ook in het restaurant eet, krijg je in zo’n culinaire doos. “We hebben een hele mooie box gemaakt, met leuke spulletjes erin, en makkelijk te bereiden. Er zit een beschrijving bij die makkelijk te lezen is”, legt restauranteigenaar Brian Bosters.

Voor de Bossche Stephanie de Koning was zo’n maaltijdbox een uitkomst. Zij bestelde een hertencarpaccio. “Het is leuk dat het kan, en het maakt het net iets makkelijker. Hoeven we ook niet naar de supermarkt.”