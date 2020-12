De mooist verlichte kerststraat van Nederland ligt in… Leeuwarden!

Wie heeft de mooist verlichte kerststraat van Nederland? Die vraag hield vijf straten al weken in spanning. De afgelopen dagen was er de mogelijkheid om op één van de genomineerden te stemmen, en dat deden jullie massaal. Ruim 15.500 mensen brachten hun stem uit. En met ruim de helft van alle stemmen is de winnaar: de wijk De Wielenpôlle in Leeuwarden!

Het goede nieuws wordt in de wijk onder luid gejuich van de bewoners ontvangen. “Fantastisch toch? We hadden het wel verwacht ook. We hebben hier sinds 1 november al lampjes hangen en ik denk dat hier al 20.000 mensen door onze wijk zijn gereden”, vertelt buurbewoonster Angela Mebius. Bijna ieder huis in de wijk is versierd met kerstverlichting. “Wij hebben dan ook niet een kerststraat, maar een complete kerstwijk.” De straat kreeg ruim 9.000 van de in totaal 15.500 stemmen. “Dat is onvoorstelbaar. Geen woorden voor.”

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft de bewoners van de Wielenpôlle inmiddels gefeliciteerd met hun overwinning. “Van harte gefeliciteerd met deze terechte winst! Jullie waren deze kerst een lichtpuntje voor veel Leeuwarders en vele andere bezoekers”, schrijft de burgemeester op Twitter.

Eervolle vermelding

Er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn, maar de tweede en derde plek in onze verkiezing verdienen ook een eervolle vermelding. De Halseweg uit Zehem eindigde op de tweede plaats, met ruim 3500 stemmen. De derde plek is voor de Bazuinstraat in Arkel. Die straat pakte het brons met ruim 1500 stemmen.