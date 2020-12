Utrecht op zijn best: gratis luxe kerstdiners voor wie het niet kan betalen

Eetcafé Lombok in de gelijknamige Utrechtse wijk deelt op kerstavond maaltijden uit aan buurtgenoten die normaal geen restaurantmaaltijd kunnen betalen of alleen zijn met kerst. Verderop in Kanaleneiland worden ook 500 kerstdiners verzorgd door horecamedewerkers. “Ik ben er een beetje stil van.”

De afgelopen week hebben talloze buurtbewoners in Lombok geld gedoneerd voor de kerstactie. “We hebben 250 stoofpotjes gemaakt”, vertelt bedrijfsleider Mees Goos van eetcafé Lombok aan Hart van Nederland. “We wilden heel graag wat terug geven aan de wijk, maar wisten niet zo goed hoe we de juiste mensen konden bereiken.”

‘Een beetje stil van’

“Daar heeft de voedselbank ontzettend veel bij geholpen”, vertelt Mees. “Ook hebben zij een uitgiftelocatie die corona-proof is.” Het overgrote deel van de driegangenmaaltijden die de bedrijfsleider en zijn collega’s maakten, is donderdagavond uitgegeven.

Buurtbewoners die op kerstavond een lekkere maaltijd kwamen halen zijn vereerd. “Ik ben er een beetje stil van. Dit verwacht je niet meer in deze tijd”, zegt een wat oudere meneer.

Luxe kerstdiners

Tien minuutjes verderop, in Kanaleneiland, worden ook luxe kerstdiners gemaakt door horecamedewerkers. Initiatiefnemer daar is Joost Vermeer, gastheer bij restaurant Héron. Hij kwam op het idee voor de actie toen hij druk bezig was met het maken van afhaalmaaltijden.

“We willen de mensen helpen die het nog moeilijker hebben dan wij”, legt Joost uit. Hij vindt het “super leuk dat we dit konden doen”. Klanten doneerden massaal plastic bakjes en geld voor de maaltijden. En binnen no-time was er 2.500 euro opgehaald voor de voedselbank.

“Normaal gesproken heb je gewoon een pakket en het is altijd afwachten wat je erin hebt”, vertelt een klant van de voedselbank. “Dus dat zo’n kerstdiner wordt gemaakt, daar voel ik me wel dankbaar voor. Ik word zelfs een beetje emotioneel.”

Drukker bij voedselbank

Bij de Utrechtse voedselbank vinden ze de acties hartverwarmend. Vooral het feit dat de noodlijdende horecamedewerkers in deze moeilijke tijden toch nog iets opzetten om anderen te helpen wordt erg gewaardeerd.

De steun vanuit de restaurants is hard nodig, de voedselbanken verwachten de komende maanden namelijk flink meer klanten. Door de economische krimp en de stijging van de werkeloosheid zullen meer mensen moeite krijgen om financieel rond te komen.

