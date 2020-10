Kerk Staphorst heeft nog geen besluit genomen over groepsgrootte

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst heeft nog geen besluit genomen over hoeveel mensen er in het vervolg welkom zijn bij kerkelijke activiteiten. Maandagavond heeft er een besloten kerkenraad plaatsgevonden maar hierin zijn nog geen besluiten genomen, aldus koster Kisteman.

Wel is een ouderen-catechisatie maandagavond afgelast. Die zou in de grote ruimte van de kerk plaatsvinden met meer dan dertig mensen, maar die is door de commotie van afgelopen weekend niet doorgegaan. Er is nog niet besloten of de bijbellezing woensdagavond door kan gaan, waar normaliter ook meer dan dertig mensen naartoe komen.

De kerkenraad vergadert later opnieuw over het besluit hoe om gaan met de groepsgrootte. Daarbij is ze ook in afwachting van wat de landelijke koepel van de Hersteld Hervormde Kerk besluit over de groepsgrootte bij diensten.

Drie diensten met 600 mensen

In de kerk in Staphorst kunnen normaal 2300 mensen terecht. Afgelopen weekend kwamen er in drie diensten elke keer zeshonderd mensen, het aantal waarop iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar kan zitten. Er werden geen mondkapjes gedragen en er werd gezongen. Dit kwam hen op grote kritiek te staan.

ANP