Segers roept op: 'Ga verantwoordelijk om met de vrijheid van godsdienst, niemand staat boven de wet'

Kerken moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de coronacrisis en zich ruim aan de wet houden, aldus ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Hij kijkt kritisch naar de kerkdiensten in onder meer Staphorst, waar zeshonderd mensen bij aanwezig waren.

“Niemand staat boven de wet en zeker de kerken niet”, reageert Segers tegen Hart van Nederland. “Deze kerk heeft ook niet in strijd met de regels gehandeld, maar je moet iedere keer vragen, moet je de grenzen van de regels opzoeken.”

Maximaal dertig mensen

Maandagochtend liet minister Grapperhaus aan Hart van Nederland weten dat de Nederlandse kerken vrijwillig teruggaan naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden.

Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen.

‘Extra offers brengen’

“We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen”, zegt Grapperhaus. Naar eigen zeggen heeft de bewindsman dat vorige week ook al aangegeven in overleg met de kerken. Maar: “het is toch voor sommige gemeenschappen kennelijk goed om dat nog eens even heel erg expliciet uit te dragen.”

Voor premier Rutte staat voorop dat kerken zich gewoon aan de afspraken moeten houden. “Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar we kunnen het virus alleen met zijn allen bestrijden. Ik ben blij dat alle kerkgenootschappen, ook die van Staphorst, de oorspronkelijke afspraken hebben herbevestigd.” Segers sluit zich bij die woorden aan. “Kerken hebben vrijheid van godsdienst, en daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel belangrijk om verantwoordelijk met die vrijheid om te gaan.”

Niet handhaven

Waar de overheid beperkingen in bijvoorbeeld de cultuur- en evenementenbranche kan opleggen, moet dat bij kerken op basis van vrijwilligheid. “Ik mag niet in de kerk de politie gaan laten handhaven”, zegt Grapperhaus. “Dat is echt flagrant in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil wel verder gaan en zinspeelt op verdere maatregelen als kerken nogmaals zoveel mensen ontvangen. “Als ze in Staphorst van God noch gebod iets aantrekken en de coronaregels schenden moet je ingrijpen als het nog een keer gebeurt.”

