Een juwelier in Katwijk is vrijdag bedreigd met een vuurwapen en toegetakeld met een hamer. Een dag na de gewelddadige overval blijkt hoe heftig zijn verwondingen zijn. Inwoners van het Zuid-Hollandse dorp zijn nog steeds geschrokken.

Rond 15.00 komt een man op een scooter de Voorstraat ingereden en stopt voor de deur bij Kleen Edelmetalen. Hij pakt een wapen uit zijn broek en een hamer uit de buddyseat. Vervolgens rent de overvaller naar binnen, maar komt al snel de eigenaar tegen. De juwelier werkt de dief naar buiten.

Buiten staat een handlanger die voorbijgangers dreigend op afstand houdt. Samen werken de twee overvallers de juwelier naar de grond en slaan hem met een hamer. Een omstander probeert het slachtoffer te helpen, maar krijgt het wapen op zich gericht. De daders gaan er na de overval op een scooter vandoor. De juwelier wordt zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

‘Juwelier Kleen Edelmetalen is vrijdagmiddag 20/11 (in het centrum van Katwijk a/zee) overvallen door twee mannen. De eigenaar is naar verluidt gewond geraakt bij de overval.’ Beelden van de overval 👇 pic.twitter.com/BYGMQqQbeu — Huig Plug (klokkenluider van het gevangeniswezen) (@TruthHitsEvery1) November 20, 2020

‘Schrik zat er goed in’

Een dag later zijn medewerkers van andere winkels in de straat nog steeds aangedaan. “We vinden het heel heftig”, vertelt een medewerkster van de kledingwinkel op de hoek aan Hart van Nederland. “Ik heb het net met mijn collega’s erover, we hebben een soort kater ervan.”

Ze merkte al snel dat er iets mis was, omdat er allemaal mensen uit de winkelstraat kwamen aanrennen. “Je hoorde ze over een pistool en geweer.” De eigenaar van de bakkerij zag hoe er werd gedreigd met een wapen. “Op dat moment heb ik een terugtrekkende beweging naar achteren gemaakt.”

Personeel van de sigarenwinkel tegenover juwelier Kleen zag de overval voor hun ogen gebeuren, vertelt de eigenaar. “De schrik zat er goed in. Het leek alsof ze live in Opsporing Verzocht zaten.” De sigarenboer heeft na de heftige gebeurtenis zijn zaak gesloten.

Gesprek van de dag

De gewelddadige overval op de juwelier is zaterdag nog altijd het gesprek van de dag in Katwijk, vertelt de bakker. “Het gaat als een vuurtje rond hier.” De kledingverkoopster snapt wel waarom iedereen het erover heeft. “Het heeft zo’n impact.”

Volgens de sigarenboer zijn mensen in het dorp vooral verbaasd. “Je verwacht niet dat ze op klaarlichte dag iemand met een hamer bewerken. Dat verwacht je niet in Katwijk”, zucht hij.

‘Juwelier maakt het goed’

Een bekende van de juwelier laat aan Hart van Nederland weten dat het slachtoffer inmiddels is geopereerd. Hij heeft een schedelbreuk en verschillende kneuzingen en bloedingen opgelopen. “Hij heeft het overleefd en maakt het nu gelukkig goed.”

“Hij heeft gevochten als een leeuw”, vertelt de kennis over de overval. Desondanks zouden de daders zeker twintig horloges hebben buitgemaakt. De politie meldt dat er inmiddels twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar zijn opgepakt. De recherche onderzoekt hun betrokkenheid bij de overval.

Overval #Katwijk. Eigenaar juwelier overleefd het maar net (schedelbreuk en bloedingen). Gespuis….🤬 pic.twitter.com/tGSJouqKnh — Guido (@envirosec) November 20, 2020

Beeld: Flashlight Fotografie