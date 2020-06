Heldhaftige kruidvatmedewerker worstelt met overvallers en jaagt ze de winkel uit

Beelden van een gewelddadige overval in een Kruidvat in Zaandam zijn vrijdagmiddag vrijgegeven door de politie. Op de beelden is te zien hoe een medewerker de daders na een heftige worsteling verjaagt.

De overval vond vorig jaar plaats op woensdag 18 september rond 17.15 uur.

Worsteling

Op de beelden is te zien hoe twee daders gekleed in donkerkleurige regenpakken per scooter aankomen bij de winkel. Beide personen dragen een helm. Eén dader probeert geld uit de kassa te halen, maar een medewerker pikt dit niet. Hij tackelt de overvaller en er ontstaat een worsteling. Het vuurwapen van de dader komt op de toonbank terecht.

De tweede dader, die iets kleiner is, slaat de medewerker meerdere malen met een hamer op zijn hoofd en rug. Hij probeert zijn kompaan uit de greep van de medewerker te bevrijden. De daders weten uiteindelijk los te komen en vluchten weg zonder buit. Een van hen verliest daarbij zijn schoen en helm. Ook het vuurwapen wordt in de haast achtergelaten.

De overval vond plaats bij de Kruidvat aan de Langeweide in Zaandam. Herkent u de daders of heeft u andere waardevolle informatie voor de politie? Bel 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.

Beeld: Politie Zaanstad/Purmerend