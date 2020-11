VIDEO: Juwelier in Katwijk voor ogen van voorbijgangers door overvallers bewerkt met hamer

Een juwelier aan de Voorstraat in het Zuid-Hollandse Katwijk is vrijdag rond 15.00 uur zwaargewond geraakt tijdens een overval. Twee overvallers bedreigden hem met een vuurwapen maar de juwelier probeerde hen naar buiten te werken. Op straat, voor de ogen van meerdere voorbijgangers, sloegen hem meerdere malen met een hamer op zijn hoofd. Er zijn twee mannen aangehouden.

Een omstander probeerde de juwelier te helpen, maar kreeg het wapen op zich gericht. De juwelier is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er vandoor op een scooter.

WAARSCHUWING: Deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

‘Juwelier Kleen Edelmetalen is vrijdagmiddag 20/11 (in het centrum van Katwijk a/zee) overvallen door twee mannen. De eigenaar is naar verluidt gewond geraakt bij de overval.’ Beelden van de overval 👇 pic.twitter.com/BYGMQqQbeu — Huig Plug (klokkenluider van het gevangeniswezen) (@TruthHitsEvery1) November 20, 2020

Vluchtroute

De vermoedelijke daders gebruikten voor hun overval een gestolen scooter. Die is later teruggevonden op de kruising van de Rijnmond en de Binnensluis. Op de vluchtroute zijn diverse kledingstukken van de overvallers gevonden. Even later werden twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar aangehouden. De recherche onderzoekt hun betrokkenheid bij de overval.