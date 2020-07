Robert van der Vlies uit het Drentse Hollandscheveld kwam dinsdagavond nietsvermoedend thuis en spotte zijn éénjarige kater Alfons op de mat bij de achterdeur. Hij wilde hem begroeten, maar Alfons was niet zijn vrolijke zelf en keek “heel zielig” omhoog naar zijn baasje. Als snel zag Robert waarom: hij bloedde uit zijn kop. De oorzaak? Een luchtbukskogel.

Alfons baasje is er nog beduusd van, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik zag wel dat hij een natte plek op zijn kop had, maar hij is zwart dus ik had niet meteen door dat het bloed was.” Robert voelde een bobbeltje op de kop van zijn kater en toen hij daaraan voelde floepte er een kogel in zijn hand.

Lees ook: Poes Bumba is pootje kwijt na meerdere beschietingen: ‘Ik vind het heel erg, het is zo zielig’

Eerder vergiftigde katten

Meteen ging hij met Alfons langs bij de dierenarts, die bevestigde dat het een kogel van een luchtbuks was. “Alfons heeft heel veel geluk gehad. ‘Gelukkig’ had de dierenarts zoiets nog niet vaak gezien en hopelijk blijft dat zo.” De buurt heeft al regelmatig te maken met vergiftigde katten. “Maar dit is echt bizar”, aldus Robert

Alfons werd naar huis gestuurd met pijnstillers en een antibioticakuur. Hij maakt het naar omstandigheden goed, “maar je ziet wel dat hij pijn heeft”, zegt zijn baasje bezorgd.

Lees ook: Kat Bengel door kop geschoten in Noord-Hollandse Blokker

Geen politie-onderzoek

Hij nam ook contact op met de politie, maar die kon volgens hem niet zoveel met Roberts melding, omdat een dergelijke kattenhater op heterdaad gepakt moet worden. Wel is de melding opgenomen, als er meer katten worden beschoten wordt er een onderzoek gestart.

Robert was niet van plan daarop te wachten: hij looft op Facebook op eigen houtje een beloning van duizend euro uit voor de gouden tip. Zijn bericht is al duizenden keren gedeeld.