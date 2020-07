Kat Bengel door kop geschoten in Noord-Hollandse Blokker

In het Noord-Hollandse Blokker is kat Bengel afgelopen vrijdagmiddag rond 16.30 uur beschoten. Het beestje kwam met een bebloede kop bij haar baasje binnenrennen.

Bij de dierenarts bleek na onderzoek dat het dier door haar kop was geschoten. Het gezin heeft hun kat uiteindelijk moeten laten inslapen.

Volgens buurman Armando, die het gezin van kat Bengel goed kent, kwam het dier vrijdagmiddag schreeuwend aanrennen en schoot meteen naar boven, waar de dochter van het gezin woont. “Bengel en Melissa waren onafscheidelijk, dus die kat ging meteen naar haar kamer boven. Toen ze de bebloede kop zag, zijn ze meteen naar de dierenarts gegaan.

Bij de dierenarts aangekomen bleek dat Bengel door haar kopje was geschoten. “Waarschijnlijk door haar ogen of oren. Wat het precies is weet ik niet, het lijkt op een klein kogeltje, een diabolo’tje van een rubber- of luchtbuksgeweer.”

Wat is er gebeurd met Bengel?

Tot nu toe is onbekend wat er met het diertje is gebeurd en wie hier eventueel verantwoordelijk voor is. De eigenaren en Armando hopen dat mensen die meer weten zich melden, of dat de dader gewetenswroeging krijgt en zich bekendmaakt.┬áDe buren van Armando zijn vanzelfsprekend zeer ontdaan en heel verdrietig. “Ze gaan vandaag aangifte doen,” aldus Armando.