Kat Nola vecht voor haar leven door kogeltje in haar borst: 'Dadelijk gaan ze ook op kinderen schieten'

De baasjes van de 7-jarige kat Nola uit Maassluis vonden haar vrijdagnacht rond 01:30 uur met een kogeltje in haar borst. Het kogeltje heeft veel schade aangericht en Nola vecht nu voor haar leven op de dieren-IC.

Normaal gesproken komt Nola altijd om 22:00 uur naar binnen om te gaan slapen, maar vrijdagavond hoorden baasjes Rob en Sandra Jochems geen gemiauw. Om 01:30 uur gingen ze toch maar zoeken. Ze vonden hun kat zwaar ademend en met een hangend tongetje in een kist in de voortuin. Ze moest met spoed worden opgenomen in een dierenkliniek in Rijswijk.

Kritieke toestand

De dierenarts dacht nog even dat Nola was aangereden, maar op röntgenfoto’s is een kogeltje dicht bij haar hart te zien. Het kogeltje heeft een gat veroorzaakt tussen de huid en de ribben, waardoor er heel veel lucht in de borstkas van de kat is gekomen. Nola ligt nu in kritieke toestand aan een zuurstoftank op de IC. “Er is heel veel lucht weggepompt,” vertelt baasje Rob tegen Hart van Nederland. Nu is het afwachten of de lucht terugkomt, dan moet ze waarschijnlijk worden ingeslapen.” Het kogeltje kan niet worden weggehaald, omdat het zo dicht bij het hart van de kat zit.

Zaterdag kregen Rob en Sandra een update over de toestand van hun lieve kat. Ze vecht nog steeds voor haar leven. Nola’s hart is gekneusd en er omheen zijn veel bloeduitstortingen ontstaan. Ook werkt een derde van haar longen niet meer. De kat zou hier in theorie mee kunnen leven, maar de dierenarts weet nog niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Zondag wordt het dier opnieuw onderzocht.

‘Dadelijk gaan ze ook op kinderen schieten’

Rob, Sandra en hun 5-jarige zoontje zijn enorm geschrokken van wat er met hun kat is gebeurd. Ze hebben er de hele nacht van wakker gelegen. “Als je er last van hebt, kan je altijd naar ons toekomen. Het is een onschuldig beest,” zegt Rob. Er is nog nooit iets soortgelijks voorgevallen in de wijk, maar de kat van een buurman is ook al twee dagen spoorloos. “Als ze al last hebben van katten… Ik heb een zoontje van vijf. Dadelijk gaan ze ook op kinderen schieten.”

De medische kosten zijn inmiddels al opgelopen tot 800 euro. Rob en Sandra doen maandag aangifte tegen de mishandelaar. Iedereen die vrijdagavond iets verdachts heeft gezien in de buurt van Steendijckpolder in Maassluis-West wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.