Kapster Astrid hoopte open te kunnen, maar kan haar knipcouveuse weer inklappen

Premier Mark Rutte benadrukte in zijn korte persconferentie woensdag dat de toenemende drukte op straat niet zonder risico’s komt. Loopt het aantal besmettingen met het coronavirus op doordat mensen het minder nauw nemen met de coronamaatregelen, duurt het alleen maar langer voordat kappers weer open mogen. Kapster Astrid Sijm uit Zwaagdijk hoorde het met lede ogen aan.

“Heel jammer, ik had echt verwacht dat we na vandaag ruimte en groen licht zouden krijgen. Dat we open mochten”, vertelt Astrid aan Hart van Nederland. Ze werkt al veertig jaar als kapster en ontwikkelde een speciale knipcouveuse om haar klanten zo snel mogelijk op een zo veilig mogelijke manier te ontdoen van wilde haren. Die knipcouveuse blijft voorlopig nog ongebruikt.

Het potje raakt op

Ze had het juist zo goed voor elkaar, stelt Astrid. “De couveuse, handschoentjes, armbeschermers en ook nog een mondkapje.” Na vandaag vreest ze nog meer voor het voortbestaan van haar salon. “Het potje raakt op.” Ze hoopt het nog drie maanden vol te kunnen houden. “Maar echt niet langer.”

Rutte stelt dat de cijfers de goede kant op gaan, maar dat het naleven van de maatregelen verrommelt. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor verdere versoepeling van de maatregelen. Volgende week is er een nieuw persmoment. Tot die tijd, kan de deur van Astrids salon in ieder geval op slot.