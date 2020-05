Kabinet overweegt kappers vanaf volgende week te openen

Het kabinet overweegt om begin volgende week de kappers weer open te laten gaan. Daarnaast zouden terrassen op 1 juni weer open kunnen gaan. Deze voorstellen worden naar verwachting morgen door het kabinet overgenomen, melden ingewijden aan het ANP.

Volg via ons liveblog het laatste nieuws rond het coronavirus.

Treinen, bussen en metro’s blijven vooralsnog bestemd voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met een vitaal beroep. In juni komen daar onder andere leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij zodra ze weer naar school kunnen.

Mondkapjes in OV

Mogelijk worden mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, omdat het niet zeker is of iedereen de gewenste 1,5 meter afstand kan houden. Op die manier moet het risico van besmetting beperkt worden.

Welke voorwaarden er komen voor het heropenen van de kapperszaken is nog niet duidelijk. Het Outbreak Management Team (OMT) van deskundigen vergaderde gisteren over adviezen aan het kabinet. Morgen wordt er een besluit genomen over de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Ook zal er dan nog gekeken worden naar de data waarbij de maatregelen ingaan.

ANP