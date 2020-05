De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Lees hier het liveblog van maandag terug.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.082.

In totaal zijn er tot nu toe 40.770 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.995 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 688 patiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

Update 04:38 – Minister Kaag: nationalisme niet de oplossing voor coronacrisis

Volgens minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zijn nationalisme en protectionisme niet het antwoord op de coronacrisis. Dat zegt ze in een interview met AD. “Daar komen we als land economisch gezien niet verder mee.”

“Iedereen die nu roept ‘nationalisme of protectionisme is goed’, vergeet dat je dan alles opknipt. De meeste landen hebben noch de slagkracht, noch de markt om dat te kunnen.” Nederland kan dat als handelsland al helemaal niet, stelt de minister.

Update 03:30 – Vrijheidsambassadeurs blijven dit jaar thuis

Bevrijdingsdag ziet er dit jaar heel anders uit dan normaal. Vanwege het coronavirus zijn alle festivals en andere festiviteiten afgelast en blijven de Ambassadeurs van de Vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam, dit keer dus thuis.

Normaal gesproken zouden de zangeres, rapper, het dj-duo én dj-trio per defensiehelikopter door heel Nederland worden gevlogen. In plaats daarvan laten zij zich online zien. Zo werden met het kwartet online documentaires gemaakt en is in samenwerking met 3FM een alternatief Bevrijdingsfestival opgezet. De opnames hiervoor waren in Haarlem en worden dinsdag uitgezonden. De artiesten vertellen op 3FM ook verhalen over hun ambassadeurschap.

Update 03:30 – Nederland viert 75 jaar vrijheid vanuit huis

Bevrijdingsdag had dit jaar een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt mensen op een andere manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid, bijvoorbeeld door de vlag uit te hangen en het gesprek erover aan te gaan.

De traditionele Nationale Herdenking van de capitulatie en het Bevrijdingsdefilé in Wageningen gaan eveneens niet door. In plaats daarvan hijst een klein gezelschap om 15.00 uur bij het Nationaal Bevrijdingsmonument in Wageningen de vlaggen van alle landen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden, met aansluitend stilte en het Wilhelmus. Publiek is daarbij niet welkom en het centrum van Wageningen afgezet.

Ook de 5 mei-lezing in Den Haag, die zou worden uitgesproken door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, gaat niet door. Ze is inmiddels gevraagd voor volgend jaar. De jaarlijkse afsluiter van Bevrijdingsdag, het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, is vervangen door een concert vanuit de foyer van Theater Carré. De NOS zendt dit rechtstreeks uit.