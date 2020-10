Gemeente Zoetermeer onderzoekt juridische stappen tegen organisatoren illegaal feest

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd waar honderden menen op af waren gekomen. De gemeente zoekt nu uit welke stappen gezet kunnen worden tegen de twee organisatoren.

Agenten waren even na middernacht afgekomen op een melding. In een bedrijfspand aan de Bredewater ontdekten ze een illegaal feest. In een lege ruimte in het pand waren een paar honderd feestgangers. Het feest werd meteen stilgelegd omdat het vanwege de coronamaatregelen verboden is om met grote groepen samen te komen.

‘Keuze moeten maken’

Uiteindelijk zijn alleen de namen van de organisatoren genoteerd. “Wij stoppen feesten en beboeten organisatoren en deelnemers waar mogelijk. Vanwege het grote aantal bezoekers moest in dit geval de keuze gemaakt worden om alleen de organisatoren te registreren”, laat de politie maandag in een verklaring weten.

“Onze juridische experts gaan zich buigen over het politierapport, zij gaan kijken wat wij kunnen doen”, meldt een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer. “Wij willen in lijn met het landelijke beleid hard optreden tegen illegale feesten. We willen er zeker wat mee doen, maar het is nog uitzoeken wat we kunnen doen.”

