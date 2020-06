Op beelden die zich razendsnel via WhatsApp verspreiden, is te zien dat een boa door twee jongens in het water bij de haven van Urk wordt geduwd.

De jongens zouden aan de boa hebben gevraagd of ze een telefoon die in het water was gevallen, mochten opvissen. In het kader van het zwemverbod wilde de boa de kwestie eerst voorleggen aan de havenmeester. Dát is er dankzij de jongens dus niet van gekomen; toen hij even niet oplette werd hij door de twee in het water geduwd.

De boa raakte niet gewond maar heeft wel aangifte gedaan. Burgemeester Ineke Bakker is woest, zo laat ze weten. “Ik heb hier geen woorden voor. Hoe haal je zoiets in je hoofd? Handen af van onze boa’s! Dit is niet te tolereren. De heren doen er goed aan zich te melden bij de politie.”

Dit is het zoveelste incident rond wangedragingen aan het adres van boa’s. Eind mei voerden ze dan ook actie tegen de agressie en het geweld waarmee ze steeds vaker te maken krijgen. Ook vragen ze om meer bevoegdheden om zichzelf te beschermen tegen agressie, zoals het dragen van wapenstokken en peppersprays.

Daar voelde minister Ferd Grapperhaus overigens niets voor, hij heeft meer fiducie in “een goede noodknop en bodycams”.