Autistisch jochie mag niet plassen in Efteling, moeder 'mishandelt' medewerker die racistisch zou zijn

Een vrouw uit Brussel heeft zondagavond een medewerker van de Efteling ‘mishandeld’, omdat haar autistische zoontje niet mocht plassen. Daarnaast zou de medewerker haar “zwarte bitch” hebben genoemd. De moeder heeft 17 uur in een Tilburgse cel gezeten. “Ik ben kapot van wat er gebeurd is.”

Dat stelt de vrouw, Liza Kurukulasuriya, in een lang Facebookbericht. In datzelfde bericht beschuldigt de vrouw de medewerker van vernedering en racisme. “De afgelopen twee dagen waren verschrikkelijk voor mij en mijn gezin,” aldus Liza op Facebook.

Het verhaal van Liza

Liza was afgelopen zondag met haar man en hun twee kinderen een dagje naar de Efteling, toen hun zoontje naar het toilet moest. “Ik heb een achtjarige autistische zoon. We stonden een kwartier in de rij om het toilet te gebruiken bij de uitgang van het park. Het was tien uur en het park ging bijna dicht”, vertelt Liza aan Hart van Nederland.

Een medewerker van de Efteling kwam toen vertellen dat de toiletten gingen sluiten en niemand ze meer mocht gebruiken. De ouders schoten gelijk in de stress, want hun zoontje vertoonde al de “typisch autistische rituelen”.

“In de ruimte staren, ter plekke springen en nerveus met zijn handen klappend als een vogeltje herhaalde hij: ‘Ik moet plassen, ik moet plassen, ik moet plassen,'” beschrijven de ouders in het Facebookbericht dat inmiddels bijna tweeduizend keer is gedeeld.

‘Zwarte bitch’

Maar hoewel Liza uitlegde dat haar zoontje autistisch is en écht moet plassen als hij moet, bleef de medewerker bij haar standpunt. Zelfs toen Liza een ‘gehandicaptenkaart’ van het attractiepark liet zien. “De Efteling-dame antwoordde schreeuwend dat gehandicaptenkaarten voor de parkattracties zijn en niet voor de toiletten.”

Omdat haar zoontje op het punt stond om in zijn broek te plassen, besloot Liza dat hij maar – zonder toestemming – het toilet in moest rennen. Liza wilde achter hem aan, omdat haar zoon angstig wordt als hij geen bekende ziet. Maar de medewerker blokkeerde de ingang.

Volgens Liza, die Sri Lankaanse roots heeft, zou de vrouw toen ‘zwarte bitch’ hebben gefluisterd. “Ik wist eerst niet eens dat het aan mij was gericht. Ik ben in een wit land opgegroeid en zie mezelf niet als zwart persoon. Hiervoor had ik nog geen racistische ervaringen. Ze zei daarna: ‘Ik bel de beveiliging als jullie niet vertrekken.'”

Mishandeling

Wat er vervolgens gebeurde, is niet helemaal duidelijk. De medewerker claimt dat ze is mishandeld door Liza. Liza zelf zegt tegen Hart van Nederland dat ze de medewerker slechts geraakt heeft in het voorbij lopen. “Ik heb haar niet geslagen, ik heb haar niet hard geduwd. Ik heb me tussen haar en de muur naar binnen geperst. Waarschijnlijk heb ik haar alleen met mijn schouders aangeraakt. Ze viel niet of zo.”

De medewerker schakelde de beveiliging van het attractiepark in. Twee beveiligers namen Liza mee. De Efteling-medewerker wilde aangifte doen van mishandeling. “De beveiligers waren agressief. Niet fysiek, maar heel onvriendelijk,” aldus Liza.

Omdat de medewerker aangifte wilde doen, heeft de politie Liza vervolgens opgehaald en meegenomen naar het bureau. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er aangifte is gedaan én dat er daadwerkelijk een mishandeling heeft plaatsgevonden.

Het gaat om een zogenaamde eenvoudige mishandeling, een mishandeling waarbij amper letsel is veroorzaakt. Denk aan een duw, een klap met de platte hand of een schop.

17 uur op politiebureau

Liza moest mee naar het politiebureau voor een verdachtenverhoor. Ze heeft 17 uur op het bureau gezeten, bevestigt de politie. Omdat ze pas rond elf uur ‘s avonds op het bureau aankwam, moest ze blijven slapen. “Verdachten hebben recht op nachtrust,” legt een politiewoordvoerder uit. “Dat is een normale procedure waar wij niet zomaar van kunnen afwijken. Anders kunnen verdachten achteraf zeggen: ‘Ik was zo moe dat ik maar heb toegegeven.'”

“Ook advocaten zijn ‘s nachts niet zomaar te bereiken”, aldus de woordvoerder. “Alleen in uiterste gevallen. Als er drie doden zijn ergens, is het een ander verhaal. We moesten bovendien onderzoek doen; camerabeelden bekijken, getuigen horen. Dat kon ‘s avonds ook niet.”

De volgende ochtend is het onderzoek naar de mishandeling gestart. Volgens het Facebookbericht van de familie Kurukulasuriya is de aangifte van de Efteling-medewerker toen nietig verklaard omdat er geen “strafbare intenties” waren. Uit navraag bij de politie blijkt dat de mishandeling wel degelijk heeft plaatsgevonden, maar dat de zaak is geseponeerd omdat het gaat om een ‘eenvoudige mishandeling’ en Liza al behoorlijke tijd vastzat.

Liza gaat aangifte doen

“Het was verschrikkelijk om vast te zitten”, vertelt Liza. Zij wil op haart beurt aangifte doen tegen de Efteling-medewerker. “Ze moet zich schamen, de ingang blokkeren voor een autistisch kind. Ik wil geen geld van de Efteling, ik wil gerechtigheid. Deze mensen moeten worden ontslagen. Dat soort mensen horen niet in een amusementspark te werken”, vindt Liza. “En ik wil ook excuses.”

Ze gaat een aanklacht indienen wegens discriminatie en belediging door de Efteling-medewerker en mogelijk komt er ook een aangifte tegen het attractiepark zelf. Maar wat Liza het meest boos maakt, is hoe haar zoon is behandeld, vertelt ze huilend aan de telefoon.

“Op een dag zullen wij er niet meer zijn en staat hij er alleen voor. Dit laat zien hoe kwetsbaar hij is en hoe hard de samenleving is. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik in de gevangenis zat omdat mijn autistische zoon wilde plassen in de Efteling.”

Reactie Efteling

De Efteling wil niet te veel kwijt over het incident van afgelopen zondag. Het park onderzoekt zelf nog wat er precies gebeurd is. “Wij hebben meerdere verhalen, waaronder dat van het Facebookbericht,” aldus een woordvoerder. Volgens haar is de lezing van de Efteling-medewerker heel anders dan die van de familie Kurukulasuriya in het bericht.

Het park probeert in contact te komen met de vrouw. “Wij hebben haar gevraagd rechtstreeks met ons contact op te nemen, maar we kunnen haar niet bereiken. Van ons hoeft het niet zo in de media te worden uitgevochten.” Liza stelt dat de beveiligers van het park haar nummer hebben en dat ze nog niet is gebeld.