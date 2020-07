Efteling reageert op 'racistische' Monsieur Cannibale: 'We vergroten karakters uit'

De Efteling heeft via een mail gereageerd op een petitie waarin wordt opgeroepen om Monsieur Cannibale weg te halen. Volgens de mensen achter de oproep verbeeldt de attractie een “problematisch racistische karikatuur”.

Maar daar denkt het pretpark in Kaatsheuvel anders over, blijkt uit een e-mail van een medewerker. Het zou om een uitvergroting gaan, valt te lezen. “De Efteling denkt ook niet dat alle schoonmoeders slechte mensen zijn.”

1500 keer ondertekend

Ruim 1500 mensen tekenden de petitie op platform Avaaz. De maker van de petitie deelt dat haar vader tien jaar geleden al een mail stuurde naar de Efteling, waarin ook hij vroeg om de attractie te laten verwijderen of aan te passen. “Waarvan tot op heden nog steeds niets terecht is gekomen.”

De maker wil dat het stereotyperende Monsieur Cannibale wordt aangepast. “Om te voorkomen dat ook deze generatie jonge bezoekers de komende tien jaar nog geconfronteerd wordt met dit pijnlijk genormaliseerde stereotype, is het nu extra belangrijk om in actie te komen”, is te lezen in de begeleidende tekst bij de petitie.

Persoonlijke mail Efteling

De Efteling heeft via een persoonlijke mail aan de petitiestarter gereageerd op de oproep. Zij heeft de inhoud van de brief gedeeld op Instagram. In de mail is te lezen dat de Efteling “uitvergrotingen van karakters” maakt. “Of dit nu gaat over de verhalen over de kannibalen uit Afrika of over Roodkapje.” De Efteling bevestigt aan De Telegraaf dat de mail echt is.

Volgens de medewerker is het niet de bedoeling van de Efteling om te generaliseren. “De Efteling denkt dus ook niet dat alle stiefmoeders slechte mensen zijn, alle meisjes met rode kleren geen richtingsgevoel hebben of alle mensen met obesitas veel papier eten. We beelden slechts de karakters uit de verhalen uit.”

Aanpassen tijdens groot onderhoud

Het is niet voor het eerst dat er discussie heerst over Monsieur Cannibale. Eerder al liet de Efteling weten de attractie pas aan te passen als er groot onderhoud gepland staat. Ook toen vertelde een woordvoerder van het park aan Hart van Nederland dat het om een uitvergroting gaat.

“De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is”, aldus de woordvoerder destijds, “zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet.”

Een andere attractie, Carnaval Festival, kreeg vorig jaar wel een update. Toen werden soortgelijke omstreden poppen aangepast. “We luisteren zeker naar de maatschappelijke geluiden”, zei de Efteling daar toen over.