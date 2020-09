Al vijfentwintig jaar is ze werkzaam in de jeugdzorg: Gertrüd Reinink uit Zwolle. Ze staat ouders en kinderen bij die net een vechtscheiding hebben meegemaakt. Al die vijfentwintig jaar werkt ze met plezier, maar de laatste paar jaar wringt de schoen. Enorm zelfs. Dinsdag staat Gertrüd samen met 249 andere collega’s in Den Haag om te protesteren tegen het beleid van de overheid.

Net als de twee voorgaande jaren is er dit jaar weer een manifestatie in Den Haag. Organisatie is in handen van FNV, die nog steeds niet te spreken is over de werkdruk die jeugdzorgmedewerkers ervaren en over de lange wachtlijsten voor jongeren. Ook het uitblijven van geld vanuit de gemeenten is een pijnpunt. De vakbond ziet steeds meer medewerkers vertrekken uit de jeugdzorg, iets dat voor hogere werkdruk zorgt bij de huidige groep.

Ter vergelijking: de instroom van nieuwe medewerkers betrof vorig jaar 5300 in het eerste kwartaal. Dit jaar in diezelfde periode: 3700. Een verschil van maar liefst 30,8 procent.

Decentralisatie funest

Gertrüd ziet het ook: “Ik heb heel goede collega’s verloren, sommigen die er al jaren werkten. En ik maak mij daar echt heel boos om.” Voor haar is de decentralisatie van de zorg in 2015 het grote keerpunt geweest: “Waar het volgens mij misgaat? De marktwerking. Die nekt ons echt.” Omdat gemeenten tegenwoordig zelf de jeugdzorg moeten regelen, moeten instellingen dit voor concurrerende prijzen aan gaan bieden. En daar komen regeltjes voor de medewerkers bij kijken.

Lees ook: Definitieve sluiting voor jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep

Het verhaal van Gertrüd wordt emotioneel: “Alles moet je noteren. Iedere koffiepauze moet je noteren. Soms ben je een dag lang heel druk bezig geweest voor je cliënten en dan schiet je in de stress omdat je alles nog moet noteren!”

De instelling waarbij ze werkzaam is, moet ieder moment van de dag van een medewerker kunnen verantwoorden. De Zwolse zorgmedewerker wil daarom duidelijk zijn dat de fout niet bij haar werkgever, maar bij de overheid ligt: “We moeten voor negentig procent declarabel zijn. Als je je daar als zorginstelling niet aan kunt houden, dan gaat de gemeente gewoon naar een ander. En zo vallen bedrijven om.”

Jeugdzorg is lappendeken

Met de gedachte om de overheid dat nog eens goed duidelijk te maken, staat Gertrüd vandaag op de Haagse Koekamp met haar collega’s. In de voorgaande jaren kwamen er duizenden medewerkers op de manifestatie af, maar nu is het anders. Maar zij, haar collega’s en de FNV denken alsnog een duidelijk signaal af te kunnen geven. Gertrüd: “Ik, en iedere andere aanwezige jeugdzorgmedewerker, sta daar met heel veel verhalen, zorgen en wensen van collega’s die er graag bij hadden willen zijn.”

Lees ook: Leerkrachten, ouders en vakbond woest: demonstratie tegen sluiting Hoenderloo Groep

Rond half twee ‘s middags houden de demonstranten een minuut stilte voor duizenden kinderen, gezinnen en medewerkers in de jeugdzorg. Ze houden dan allemaal een hart omhoog, dat symbool moet staan voor de kinderen die nu niet de zorg krijgen die ze verdienen. Ook hebben de aanwezigen een deken om waarmee ze de ‘lappendeken die de jeugdzorg is’ uitbeelden. Rond die tijd zal Gertrüd ook nog even het podium betreden om een gedicht voor te lezen.

FNV heeft de zorgen die ze uit de achterban ontvangen van mensen zoals Gertrüd geuit richting de overheid. Een bevredigende oplossing is er niet gekomen. Medewerkers lopen op hun tandvlees. Gertrüd: “Ik hou vol door te strijden maar ik vraag mij wel af: voor hoe lang nog? Ik vrees voor een burn-out. Of dat ik voor een ander beroep ga kiezen. Dat ik voor iets anders ga kiezen dan waar ik mij al vijfentwintig jaar met hart en ziel voor inzet…”