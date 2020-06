Leerkrachten, ouders en vakbond woest: demonstratie tegen sluiting Hoenderloo Groep

Leerkrachten, ouders, kinderen en politici zijn woest over de sluiting van de Hoenderloo Groep. Daarom lieten ze vrijdagochtend van zich horen tijdens een demonstratie op een groot grasveld in Hoenderloo. De focus lag deze keer op het Hoenderloo College, de onderwijsafdeling van de Hoenderloo Groep.

Er is de afgelopen maanden al heel veel gezegd en geschreven over de ouders en kinderen die enorm getroffen zijn door de sluiting. Vandaag stonden echter de leerkrachten centraal. Ook zij raken hun baan kwijt, en dat terwijl er volgens hen nog geen goed sociaal plan ligt.

Toekomst voor leerkrachten

De bijeenkomst op het grasveld werd aangejaagd door de Algemene Onderwijsbond (AOb). Ze zijn niet te spreken over de gang van zaken. AOb-bestuurder Philippe Abbing: “Na zestien keer onderhandelen over een fatsoenlijk sociaal plan komen we niet verder.” Ze noemen het aanbod dat Pluryn heeft neergelegd ‘minimaal’ en vinden de onzekerheid voor de werknemers onacceptabel.

Lees ook: Medewerkers Hoenderloo Groep leggen werk neer

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen in Hoenderloo en Deelen zitten in totaal ongeveer 200 kinderen. Er werken zeventig medewerkers. Per augustus sluit de instelling, onderdeel van zorginstelling Pluryn, haar deuren. Er zijn ook grote zorgen of er bij andere organisaties wel goede en voldoende nieuwe plaatsen zijn voor de kinderen.

De bijeenkomst van vanochtend was vooral bedoeld als een soort overleg. Hoe nu verder? “Mocht het bestuur niet tot inzicht komen, dan zijn juridische procedures om de medewerkers bij te staan de volgende stap”, aldus Abbing.

Pluryn

In een reactie op de demonstratie zegt de overkoepelende organisatie Pluryn dat ze begrijpen dat de sluiting heel ingrijpend is iedereen. “Afscheid is emotioneel. De sluiting was echter onvermijdelijk, vanwege de kwaliteit van de zorg, de financiële situatie in Hoenderloo en Deelen en de landelijke veranderingen in de jeugdzorg. Een voorziening als de locatie Hoenderloo/Deelen past niet langer bij wat de Jeugdwet vraagt. Namelijk dat kinderen gebruik kunnen maken van een zorgaanbod dat zo thuis mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar is”, aldus woordvoerder Marian Draaisma.

Lees ook: Ouders Hoenderloo Groep bezorgd om nieuwe plekken: ‘Alle kinderen zijn van slag’

De zorginstelling wil benadrukken dat voor alle nu nog verblijvende jongeren in een augustus een vervolgplek is. Ook willen ze alle 22 medewerkers die nu nog geen baan hebben een zo goed mogelijk perspectief bieden. Daarbij willen ze de CAO Primair Onderwijs in acht nemen. “Ondertussen beseffen we al te goed dat het voor medewerkers niet meevalt onder deze omstandigheden professioneel te blijven handelen en het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Zeker omdat het aantal leerlingen steeds kleiner wordt, omdat jongeren uitstromen”, zegt Draaisma.