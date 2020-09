Jan hoopt vermissing van broer Piet na 46 jaar af te sluiten

De komende week wordt een belangrijke in het leven van Jan Hölskens. De politie gaat een uiterste poging doen om het mysterie rondom de vermissing van zijn broer Piet op te lossen. Hij verdween in 1974 samen met vriend Hans Martens. Het vermoeden bestaat dat de rode Fiat 850 Coupé, waarmee de mannen hebben gereden, op de bodem van een meer ligt.

“We verheugen ons op dinsdag en hebben de hoop het hiermee af te kunnen sluiten,” zegt broer Jan tegen Hart van Nederland. Jan is een van de laatste mensen die Piet heeft gezien. In de nacht van de verdwijning kwamen de broers elkaar tegen in een kroeg. De volgende dag was zijn bed leeg.

Metaal op de bodem

Jan probeert al jaren de onderste steen boven te krijgen rond de vermissing van zijn broer. Samen met privédetective Judith Hoeben kwam hij tot de conclusie dat de auto van de vermiste mannen in De Brink bij Liessel moet liggen. Na vele gesprekken en tips werd het eigen onderzoek overgedragen aan de politie. Die heropende twee jaar geleden het onderzoek.

In een zoekactie in het meer in 2018 werd geen direct spoor naar de mannen gevonden, maar werd er diep op de bodem wel metaal aangetroffen. Op die plekken wordt er komende week metersdiep gegraven in de hoop de auto aan te treffen.

Geen veroordeling

De nieuwe energie die de politie in de zaak stopt, is te danken aan de inspanningen van de familie. Jan heeft er dan ook een goed gevoel bij. Een veroordeling voor een mogelijke dader zit er niet meer in. “Het is inmiddels allemaal verjaard.”

In 2017 schreef hij samen met de familie van Hans Martens nog een brief over hoe het voor hun voelt: “We kunnen met geen pen beschrijven hoe machteloos dit voelt. Iemand vermoordt onze broers en misschien ook nog een derde persoon, laat al hun dierbaren jarenlang in onzekerheid, onze ouders sterven van verdriet, onze levens worden dagelijks beheerst door de zoektocht naar Hans en Piet en intussen leidt de dader in vrijheid een rustig leven.”

Piet en Hans omgebracht

De familie gaat er vanuit dat de mannen zijn omgebracht door iemand. Hans Martens zou een affaire hebben gehad met een getrouwde vrouw en dat zou de reden zijn geweest voor zijn dood. Piet zou ook zijn omgebracht, omdat hij op het moment met Hans in de auto zat.