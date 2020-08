Reizigers uit Marokko worden vanaf donderdag opnieuw geweerd in Nederland. Het kabinet voert de reisbeperking in om het aantal coronabesmettingen in het Noord-Afrikaanse land in snel tempo toeneemt.

Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag werd Marokko geschrapt van de Europese lijst van ‘veilige’ landen waar de verspreiding van het coronavirus vergelijkbaar is met het Europese gemiddelde. Eerder werden Algerije, Servië en Montenegro al van die lijst gehaald.

“Het besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Marokko en de daar geldende maatregelen”, schrijft Grapperhaus. Daarbij wordt volgens de minister ook gekeken naar wat het land doet om de verspreiding van het virus te beheersen.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen op het inreisverbod voor Marokko. Zo mogen mensen die zwaarwegende redenen hebben om naar hun familie te komen, zoals het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis, in uitzonderlijke gevallen naar Nederland komen.

De uitzonderingsregeling is bedoeld voor eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads, kleinkinderen en broers of zussen zijn tweedegraads.

De afgelopen dagen meldde Marokko 1.230, 826 en 1.132 nieuwe gevallen. In de afgelopen twee weken raakten 36,6 per 100.000 inwoners besmet met het coronavirus. In ons land ligt dit cijfer op 34,6 per 100.000 mensen.

Naast mensen uit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijven ook reizigers uit Australië, Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay welkom in Nederland.