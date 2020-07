Angelique zat 6 maanden 'vast' in Marokko: 'Als ik dit van tevoren had geweten, was ik nooit gegaan'

Eind januari vertrok Angelique van Hoek uit het Brabantse Alphen voor twee maanden naar Marrakesh. Ze komt er vaker, kent er de weg. Maar toen alles in lockdown ging, wist ook zij niet meer hoe ze thuis moest komen. Nu, na zes maanden, is het haar eindelijk gelukt. “Heel blij, ik ben echt heel blij dat ik weer terug ben. Als ik dit van tevoren geweten had, was ik natuurlijk nooit gegaan.”

Van Hoek heeft in Marrakesh een productiebedrijf in tassen en decoratiematerialen. En ze verzorgt er tours met haar eigen resiorganisatie. Vlak voordat in Marokko een aantal steden opnieuw werd afgesloten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wist ze een vlucht naar huis te pakken.

Lees ook: Ria zit al twee maanden vast in Marokko: ‘Het is net een gijzeling’

Strenge coronaregels

“Ik heb destijds nog geprobeerd om op de laatste vlucht te komen, maar daar was geen plek meer. Dus toen heb ik me snel bij de ambassade geregistreerd voor bijzondere bijstand. Daar kreeg ik te horen dat ze alleen contact met me zouden opnemen als ze me op een vlucht konden plaatsen,” vertelt ze.

Daarna werd het oorverdovend stil. Ze kon zich gelukkig goed redden en hield zichzelf op de hoogte van de maatregelen en de regels waaraan ze zich diende te houden. En die regels waren behoorlijk streng. Zonder goede reden mocht ze het huis niet uit. Als ze buiten kwam, was een mondkapje verplicht.

Lees ook: Zangeres Anouk terug uit Marokko met eerste repatriëringsvlucht

‘Succes met de terugreis’

Dat is wel wat anders dan in Nederland. “Hier is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat ik wel en niet mag. In het vliegtuig moest ik een mondkapje op. Maar vanaf het moment dat ik op Schiphol aankwam, was niet duidelijk of het nog op moest of af mocht.” Ze kreeg ook geen informatie over het vervolg. “Ik zit nu thuis in quarantaine, maar wat ik nu wel mag en wat niet is mij niet verteld. Ik moet het allemaal zelf maar uitzoeken.”

Datzelfde gold voor de hele periode in Marokko. “Ik kreeg geen informatie van de ambassade. Wel heb ik op een gegeven moment een bericht gekregen dat de ANWB Alarmcentrale het overnam. Maar daar heb ik eigenlijk alleen maar een afscheidsmailtje van gehad. Dat ze gingen stoppen met repatriëren en dat ze me veel succes wensten met de terugreis.”

Anderhalf uur gehuild

Dat Van Hoek weer terug is, heeft ze dus vooral aan zichzelf te danken. En aan een flinke dosis geluk. “In Marrakesh hield ik het op een gegeven moment niet meer vol. Het werd daar zo heet, zo’n vijftig graden, dat ik me gewoon niet meer goed voelde. Toen ben ik als een gek papieren gaan regelen om weg te kunnen komen. Ik heb de ANWB nog gebeld om te vragen wat ik allemaal nodig had, maar ze verwezen me naar de Marokkaanse autoriteiten.”

Daar werd ze ook niet veel wijzer, vertelt Van Hoek. “Dus toen heb ik alles verzameld wat ik kon bedenken en samen met een vriend van me een chauffeur geregeld die ons naar de kust kon brengen, omdat het daar in ieder geval koeler zou zijn. En gelukkig lieten ze ons overal door. Alleen op het laatst werd het nog spannend. We waren al vlakbij de kust en toen wilde een agent ons terug laten rijden. Maar ik heb anderhalf uur gepraat en gehuild en toen liet hij ons na een aantal telefoontjes toch door.”

Lees ook: Duizenden Nederlanders nog steeds vast in Marokko: dit weekend één vlucht naar huis

Geen corona, wel social distancing

Met het laatste geld dat ze nog had, heeft ze een paar dagen doorgebracht in Essouira, waar ze bij kon komen. Vanaf daar was het niet ver meer naar Casablanca waar ze een vlucht naar huis kon nemen. “Gelukkig zat die vlucht niet vol. Iedereen werd uit elkaar gezet, dus ik hoefde niet naast een vreemde te zitten. Dat had ik best een onprettig idee gevonden, ook al had ik een mondkapje op.”

Sinds zondag is ze weer in Alphen. Hoewel ze niet denkt dat ze corona heeft, houdt ze de boot nog even af bij alle vrienden en familieleden die haar graag willen zien. “Ik denk dat ik door alle strenge maatregelen in Marokko heel weinig kans heb dat ik besmet ben. Maar ik neem het zekere voor het onzekere. Ik ben in ieder geval veilig thuis.”