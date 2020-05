Ria zit al twee maanden vast in Marokko: 'Het is net een gijzeling'

Deze week zijn er verschillende repatriëringsvluchten vanuit Marokko naar Nederland vertrokken, maar ondertussen zijn nog steeds veel Nederlanders gestrand in het Noord-Afrikaanse land. Een van hen is Ria de Jong uit Oosterwolde, zij zit al twee maanden vast in haar hotelkamer.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Ria vertrok samen met haar partner op 12 maart voor een vakantie van twee weken naar de stad Tanger. Op dat moment waren er in Marokko pas een aantal besmettingen met het coronavirus en nog geen reisbeperkingen, maar dat veranderde snel na aankomst.

‘Ineens ging alles dicht’

“De eerste dagen was alles nog normaal”, vertelt Ria aan Hart van Nederland. Toen ging ineens alles dicht. “We konden niet meer uit eten, gelukkig konden we wel nog eten afhalen.”

Lees ook: ‘Het wordt steeds meer maatwerk’ om alle duizenden gestrande Nederlanders uit het buitenland te krijgen

Omdat Ria zag dat er steeds meer maatregelen werden doorgevoerd besloot ze hun vakantie af te breken en een terugvlucht te boeken, maar die kwam te laat. “De dag waarop we terug zouden vliegen naar Nederland ging Marokko in een totale lockdown.”

Gegijzeld in appartement

Twee maanden later voelt Ria zich gegijzeld in haar vakantieappartement. “We mogen alleen maar naar buiten om boodschappen te doen. Verder blijven we binnen.” Mensen toch toch de deur uit gaan zonder goede reden worden opgepakt. “We hebben voor ons raam mensen gezien die in een busje werden afgevoerd.”

Lees ook: Zangeres Anouk zat op de eerste repatriëringsvlucht terug uit Marokko

Zoals Ria zitten in Marokko waarschijnlijk nog meer dan duizend Nederlanders vast die niet weg kunnen. Sinds het land op 20 maart op slot ging, zijn er pas drie repatriëringsvluchten vertrokken. Voor de overgebleven Nederlanders zit er niets anders op dan wachten en hopen op goed nieuws.