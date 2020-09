De IND kampt al lange tijd met een grote berg aan achterstallige asielaanvragen. Met behulp van een speciaal team heeft de immigratiedienst inmiddels ongeveer 4.000 aanvragen afgehandeld. Maar er liggen nog altijd zo’n 11.000 zaken op de plank.

Dat meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken maandag aan de Tweede Kamer. Het is volgens haar nog maar de vraag of de opgelopen achterstanden bij de IND voor het einde van dit jaar zijn aangepakt.

Achterstand groter dan gedacht

De achterstand bij de immigratiedienst bleek groter dan gedacht: het ging niet om 14.000 zaken, maar meer dan 15.000 asielaanvragen die nog afgehandeld moesten worden. De opdracht van de zogenoemde taskforce die Broekers-Knol daarom liet oprichten bleek “daarmee aanzienlijk groter dan aanvankelijk voorzien”.

Het speciaal in het leven geroepen team kampte al snel met “opstartproblemen” door de corona-uitbraak. Maar volgens de staatssecretaris waren er ook problemen “op het organisatorisch vlak, de werving en het opleiden van een groot aantal nieuwe medewerkers alsmede de dienstverlening”.

Taskforce neemt geen beslissingen

De medewerkers zijn inmiddels aangenomen en voor het overgrote deel opgeleid, stelt Broekers-Knol. Nu de taskforce op volle sterkte is, kan het team makkelijker asielaanvragen behandelen. Wel zijn er nog een aantal zeer ingewikkelde zaken, bijvoorbeeld van asielzoekers die van geloof zijn veranderd of homoseksueel of transgender zijn. Deze aanvragen vragen mogelijk meer tijd.

Bij het team werken zo’n 180 IND-medewerkers, twintig ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dertig mensen van de Dienst terugkeer en Vertrek. De taskforce hoort asielzoekers over hun zaak en helpt bij het administratieve aspect van aanvragen, maar maakt geen uiteindelijke beslissingen. “Dat doen alleen ervaren IND’ers”, aldus de staatssecretaris.