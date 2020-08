De aanpak om geweld tegen lhbti-asielzoekers te voorkomen faalt in alle opzichten. Dat meldt Trouw vrijdag na een rondgang bij onder andere opvangorganisatie COA en Stichting LGBT Asylum Support.

Hulpverleners hebben alles op alles gezet om verbeteringen in de leefsituatie van lhbti-asielzoekers aan te brengen, maar vrijwel geen van die pogingen kwam van de grond, concludeert de krant. Ook de recente zware mishandeling van de lesbische Happy zal volgens het COA niet leiden tot nieuw beleid.

Overgoten met kokend water

Happy kreeg in de nacht van 2 op 3 augustus kokend water over zich heen gegooid in het azc in het Brabantse Gilze. De Nigeriaanse vrouw was daar op bezoek bij haar vriendin Esther, die jarig was. Het koppel werd uitgescholden en lastiggevallen door een heteroseksuele man en vrouw die ook in het asielzoekerscentrum wonen.

Op een gegeven moment probeerde de vrouw het hete water over Esther heen te gooien, maar Happy sprong voor haar vriendin. De lesbische asielzoekster raakte daarbij zwaargewond en volgens haar duurde het veel te lang voor ze de juiste medische hulp kreeg van medewerkers van het asielzoekerscentrum.

Happy is ernstig getraumatiseerd

Happy hield tweedegraads brandwonden over aan de zware mishandeling. Ook is de Nigeriaanse ernstig getraumatiseerd door anti-homogeweld tegen haar. Zij en haar vriendin Esther hebben het heel moeilijk met wat er is gebeurd.

“Ik slaap ‘s nachts niet”, vertelde ze vorige week tegen Hart van Nederland. “Ik kan niet geloven dat dit me in Nederland is overkomen. Dit is de reden dat we uit ons eigen land zijn weggevlucht. Misschien is Nederland niet veilig genoeg.” Na de mishandeling werd het heterostel opgepakt. De man is inmiddels vrijgelaten, de vrouw blijft nog zeker dertig dagen vastzitten.

Brandbrief naar staatssecretaris

Stichting LGBT Asylum Support vindt dat er nu echt iets moet worden gedaan aan geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in asielzoekerscentra. De hulporganisatie zegt sinds begin juni al meer dan zestig meldingen over geweld te hebben gekregen en stuurt vrijdag een brandbrief naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken.

Ook Vluchtelingenwerk Nederland ziet anti-homogeweld in opvanglocaties als een regelmatig terugkerend probleem, meldt een woordvoerder in het dagblad. “Maar het is lastig aan te pakken, want veel gebeurt buiten het zicht: een boze blik, of een duwtje op de gang.”

Redactie/ANP