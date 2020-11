Driekwart van de Nederlanders vreest voor een aanval op een leraar

Na eerst de onthoofding van een Franse leraar blijkt nu een docent in Rotterdam ondergedoken te zijn na bedreigingen. Een grote meerderheid van de Nederlanders maakt zich grote zorgen om de vrijheid van meningsuiting in de klas. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Vorige maand werd Samuel Paty door een jihadist onthoofd in een voorstad van Parijs. De leraar maatschappijleer had tijdens zijn lessen een spotprent van de profeet Mohammed laten zien. Nu blijkt in Nederland ook een onderwijzer bedreigd te worden. Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam zit ondergedoken na ophef over een spotprent met een jihadist erop in zijn lokaal.

De gebeurtenissen laten Nederlanders duidelijk niet onberoerd, zo blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder meer dan 3.250 mensen. Bijna driekwart van de deelnemers (72 procent) is bang dat er in ons land ook een aanval gaat plaatsvinden op een leraar. Een op de vijf ondervraagden heeft deze angst niet.

‘Pal voor vrijheid staan’

Minister Arie Slob voor Voortgezet Onderwijs zegt vierkant achter de ondergedoken leraar uit Rotterdam te staan. “Het is belangrijk dat docenten zich vrij voelen om gesprekken aan te gaan over onderwerpen die gevoelig liggen”, stelt de bewindsman. “Die vrijheid, daar moeten we met zijn allen pal voor staan.”

Een grote meerderheid van de Nederlanders is het met de minister eens, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim acht op de tien deelnemers (83 procent) vindt dat leraren in de klas alles moeten kunnen zeggen over de islam en andere religies. Opvallend is dat vrouwen (77 procent) hier minder overtuigd van zijn dan mannen (90 procent).

Minder steun onder jongeren

Ook onder jongeren leeft de mening dat onderwijzers alles moeten kunnen zeggen tijdens hun lessen minder. Van de 18- tot 24-jarigen vindt 63 procent dat docenten zich niet geremd zouden moeten voelen om zich uit te spreken. Maar voor bijna drie op de tien jongeren geldt dat niet.

Naarmate mensen ouder worden groeit de steun voor de vrijheid van meningsuiting in de klas. Zo is het aantal voorstanders bij 25- tot 34-jarige al opgelopen naar 76 procent. Onder 65-plussers is de steun voor de leraren het grootst: 89 procent van die leeftijdsgroep vindt dat in de klas alles gezegd moet kunnen worden.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.