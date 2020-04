Ook katten en honden worden meegenomen in het onderzoek onder zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat vertelt onderzoeker Els Broens van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht aan Hart van Nederland.

Volg in ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus

Besmette zorgmedewerkers krijgen ook de vraag of zij honden of katten hebben en als dat zo is (en de baasjes toestemming geven) worden er monsters bij de dieren afgenomen. Minister Carola Schouten van Landbouw liet eerder al een onderzoek starten rond mogelijke besmetting van en onder varkens, en wil nu ook een onderzoek rond deze huisdieren.

‘Rol verspreiding verwaarloosbaar’

Broens acht de kans dat katten op dit moment een rol spelen in de verspreiding verwaarloosbaar, maar uit proeven met de dieren blijkt dat ze wel gevoelig zijn voor het virus. “Dat bleek ook al tijdens het onderzoek naar de SARS-uitbraak in 2003, een coronavirus dat heel veel lijkt op het huidige coronavirus.

Bovendien zijn katten volgens haar niet alleen gevoelig voor het oplopen van het nieuwe coronavirus. “Ook is er sprake van verspreiding tussen katten in deze onderzoeken.” Honden bleken minder gevoelig voor het nieuwe coronavirus, maar toch zijn er bij een paar van de onderzochte honden antistoffen gevonden. Daarom worden ook zij meegenomen in het onderzoek, legt Broens uit.

Geen andere huisdieren

Er is nog even overwogen om ook andere huisdieren in het onderzoek mee te nemen, maar er is een behoorlijk aantal dieren nodig om gedegen onderzoek te kunnen doen. De onderzoekers houden het dus bij honden en katten en daardoor ontspringen bijvoorbeeld hamsters de dans.

Ondertussen is corona ook vastgesteld bij nertsen, op twee fokkerijen in Noord-Brabant Zeer waarschijnlijk zijn de dieren besmet geraakt door medewerkers. Geen enorme verrassing, stelt Broens. “Fretten zijn ook meegenomen in de onderzoeken naar het nieuwe coronavirus en bleken ook gevoelig te zijn. Fretten en nertsen zijn nauw verwant.”

Lees ook: Coronavirus vastgesteld op nertsenhouderij: waarschijnlijk besmetting van mens op dier