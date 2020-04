De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.475. In totaal zijn er tot nu toe 37.190 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.456 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 934 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update – 11:55 – Verzekeraars pleiten voor garantiefonds voor festivals

Verzekeraars van muziekevenementen hopen dat de overheid garant wil staan als festivals en andere grote evenementen ook na 1 september nog niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat zei Maarten van Denderen van Klap No Risk, één van de grootste verzekeraars in Nederland van muziekevenementen, maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor verzekeraars is het op dit moment “een te groot risico” om pandemiedekking te geven, zegt Van Denderen. Bovendien zouden de premies onvoorstelbaar hoog zijn. De overheid kan daarom een rol spelen, denkt hij.

“Ik heb nagedacht: hoe zouden we dit oplossen? Voor verzekeraars is het risico te groot, dat kunnen ze financieel niet aan”, aldus Van Denderen. Als het aan hem ligt blijven de huidige dekkingen, en komt de overheid alleen in beeld als evenementen ook na 1 september nog te maken hebben met de coronacrisis. “Alleen op het moment dat er uitgekeerd moet worden, springt de overheid bij. Die neemt dan het risico over van de verzekeraars.”

Volgens Van Denderen is zoiets niet nodig voor alle kosten. De overheid hoeft alleen garant te staan voor de kosten die gemaakt worden door belanghebbenden in Nederland. Hoe groot het bedrag is dat met het garantiefonds gemoeid zou zijn, kon hij nog niet noemen.

Update 11:53 – Ondanks Koningsdag rustig in de treinen

Er werd gevreesd dat mensen massaal met de trein zouden reizen om toch een beetje een Koningsdag-feestje te vieren, maar dat valt heel erg mee, meldt een woordvoerder van de NS.

‘’Het is zelfs rustiger dan de afgelopen zondagen.’’ Volgens de woordvoerder zijn er ook geen meldingen binnengekomen in de speciaal hiervoor bestemde app van reizigers over dat ze het te druk hebben ervaren in de trein.

Ook op de stations is het heel rustig, is op camerabeelden te zien.

Update 11:39 – Racen zonder publiek

De organisatie van de Formule 1 hoopt dat het nieuwe seizoen op 5 juli plaatsvindt in Oostenrijk, maar vanwege de coronacrisis zal de race zonder publiek worden gereden.

Lees hier het hele verhaal.

Update 10:30 – Koning: ‘Op afstand van elkaar toch een eenheid’

Koning Willem-Alexander zei in een korte Koningsdag-toespraak op tv dat het bijzonder is “om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen.”

Hou vol, is zijn boodschap. “Het coronavirus laat zich niet de les lezen.” Hij definieert deze ‘Koningsdag-thuis’ als “uniek”. “En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn.”

Om 16.00 uur sluit de koning de viering nog af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

Update 10:02 – Rutte: doe als de koning

Minister-president Mark Rutte heeft koning Willem-Alexander via Twitter gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag. Hij deed tegelijkertijd een oproep aan iedereen om op Koningsdag thuis te blijven:

Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 53e verjaardag. Ik feliciteer hem van harte en wens hem een fijne, feestelijke dag toe met zijn gezin. Net als de rest van Nederland viert hij #Koningsdagthuis. Het mooiste cadeau dat wij hem kunnen geven is om dat voorbeeld te volgen. pic.twitter.com/eJrdfvMfQh — Mark Rutte (@MinPres) April 27, 2020

Update 09:54 – Toespraak koning Willem-Alexander live te volgen

Koning Willem-Alexander spreekt om 10:00 het land toe via internet, radio en tv. Maar daar blijft het niet bij: gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden, ook via televisie, sociale media en het platform koningsdagthuis.nl.

Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost.

Volg zijn speech zo direct hier.

Update 09:38 – Burgemeester Maastricht feliciteert koning via filmpje

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, de stad waar het koningshuis Koningsdag zóu vieren, heeft koning Willem-Alexander via een filmpje op YouTube alsnog gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag:

Update 09:15 – Koning krijgt een 7,7 van het Nederlandse volk

In deze crisistijd weten veel Nederlanders het optreden van koning Willem-Alexander te waarderen, blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS.

De koning krijgt als rapportcijfer een 7,7. Dat is het hoogste cijfer dat hij tot nu toe kreeg gedurende zijn ambtsperiode. Van de Nederlanders zijn acht op de tien tevreden met de manier waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft opgetreden.

De populariteit van koningin Máxima (rapportcijfer 8) is al een aantal jaren stabiel. Ruim acht op de tien zijn (zeer) tevreden met de manier waarop zij haar rol als koningin vervult.

Bekijk hier het volledige onderzoek.

Update 08:34 – Zangeres Anouk mocht mee met eerste repatriëringsvlucht uit Marokko

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko landde maandag rond 00.30 uur op luchthaven Schiphol. In het toestel zaten zo’n driehonderd passagiers, waaronder zangeres Anouk. De groep was samengesteld op basis van urgentie. In het Noord-Afrikaanse land zitten zo’n 3000 Nederlanders die door de coronacrisis niet terug kunnen.

Anouk is blij om weer thuis te zijn, deelde ze op Instagram. Haar terugkeer was een verrassing voor haar gezin, blijkt uit haar filmpje van de hereniging met haar partner. “Gelukkig weer thuis (niks gezegd thuis, zei dat mn tel kapot was). Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen.”

Anouk zat sinds begin maart vast in Marokko.

Update 08:24 – ‘Lockdowndate’ Burt & Beau online te volgen

Burt (27) bedacht een heus ‘corona-date-experiment’ dat te volgen is op Youtube. Hij gaat samen met een date, dus een dame die hij nooit eerder heeft ontmoet, 28 dagen in quarantaine in zijn woning.

De ‘gelukkige’ is Beau. Zij werd door twee vrouwen uit Burt’s productieteam op basis van zijn smaak geselecteerd en zit inmiddels acht dagen bij hem in huis. Of de vonk is overgesprongen, willen de twee nog niet kwijt. Wel zijn de in de afgelopen acht dagen behaalde resultaten van hun ‘coronaquarantaine’ veelbelovend, vertelt Beau aan Omroep West: “ik heb er al wel aan gedacht om hem te zoenen”.

Volg de lockdowndate hier.

Update 08:01 – ‘2 miljoen mensen ‘blocken’ corona’

Uit een representatieve steekproef van onderzoeksbureau Newcom onder ruim 5000 Nederlanders van zestien jaar en ouder blijkt dat circa twee miljoen mensen zich bewust afsluiten voor al het nieuws rond corona en dat zij de strenge maatregelen niet of nauwelijks steunen, schrijft De Stentor.

“Het kennisniveau is laag in deze groep”, zegt onderzoeker Steven Boekee tegen de krant. “Ze sluiten zich bewust af van nieuws en informatie, blijkt uit hun antwoorden op onze stellingen. In deze groep is ook het draagvlak klein voor de regels.”

De deelnemers van het ondezoek werden in vijf groepen ingedeeld, van ‘corona-nieuwsjunkies’ die de maatregelen steunen, tot de bovengenoemde ‘coronablockers’. Die blockers werken veelal in de bouw, toerisme, de horeca en financiële dienstverlening.

Update 06:28 – De Jonge: vanaf 11 mei weer bezoek in verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge wil een eerste groep verpleeghuizen vanaf 11 mei in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten, zij het wel onder strenge eisen, schrijft het Nederlands Dagblad.

Dat zegt De Jonge in een interview met de krant. “Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team”, aldus de bewindsman. Dat team van medische experts adviseert het kabinet over het terugdringen van het coronavirus.

Update 03:30 – Coronaproof feesten in de huiskamer

Door de coronacrisis zijn er voor het eerst sinds jaren geen grote koningsdagfeesten in het land. Feestgangers hoeven zich echter niet te vervelen: dit jaar kunnen ze vanuit hun eigen woonkamer of balkon genieten van een van de vele online-initiatieven.

Radio 538, normaal gesproken met 40.000 man publiek aanwezig op het Chasséveld in Breda, organiseert bijvoorbeeld een ‘coronaproof’ oranjefeest tussen 15.00 en 18.00 uur met bekende artiesten uit binnen- en buitenland. Op het dancefeest Supersized Kingsday in Best kwamen vorig jaar 45.000 bezoekers af. Organisator B2S zet nu een negen uur durend huiskamerevenement op.

Update 03:30 – Koning spreekt land toe op bijzondere thuis-Koningsdag

Voor het eerst sinds 2001 viert de koninklijke familie de nationale feestdag thuis. Door de coronacrisis worden alle festiviteiten online georganiseerd. Koning Willem-Alexander spreekt het land om 10.00 uur kort toe.

Het koningspaar zou met het gezin en de andere familieleden dit jaar naar Maastricht gaan. Het is de tweede keer dat een koninklijk bezoek wordt afgezegd. In 2001 werd vanwege de mond-en-klauwzeercrisis de viering van Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen – de eerste keer dat Máxima Zorreguieta als verloofde van prins Willem-Alexander zou meekomen – geschrapt. De koninklijke familie kwam een jaar later alsnog naar Drenthe.

Update 02:05 – Stormloop op vakanties in Nederland

Er komt deze zomer een stormloop op individuele vakanties in eigen land. Met name vakantiehuizen, B&B’s en kleinere campings zijn in trek, waar ruimte en hygiëne wordt gewaarborgd. Dat schrijft De Telegraaf.

Drukke vliegvakanties zijn tot september uit de gratie, wijzen alle peilingen uit. Zodra de regering de coronabeperkingen wat gaat terugdraaien, gaat het in Nederland los, verwachten deskundigen.

Update 01:22 – Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is maandag rond 00.30 uur geland op luchthaven Schiphol. In het toestel zitten zo’n 300 passagiers, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. In Marokko zitten zo’n 3000 Nederlanders die door de coronacrisis niet terug kunnen.

Update 01:10 – Kabinet komt met spoedwet noodmaatregelen coronavirus

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.

De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie te volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.

Update 00:21 – Politie beëindigt huisfeest van studenten in Rotterdam

In Rotterdam heeft de politie een eind gemaakt aan een feest op de begane grond van een studentenflat aan de Rochussenstraat. Veertien feestvierders kregen een bekeuring van 390 euro wegens het overtreden van de noodverordening in verband met het coronavirus, meldt de politie.

ANP/Redactie