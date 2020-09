Horeca vreest verplichte middernachtsluiting vanaf vrijdag: 'De sector kijkt nu al de afgrond in'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest dat cafés en restaurants vanaf vrijdag verplicht om middernacht dicht moeten, zo laat de brancheorganisatie weten aan Hart van Nederland. “Een dergelijk besluit betekent een extra financiële strop voor een sector welke nu al de afgrond in kijkt,” aldus voorzitter Robèr Willemsen.

“Via verschillende bronnen heeft KHN vernomen dat een verplichte horecasluiting om 24:00 voor een aantal grote steden, waaronder de G4, een van de mogelijkheden is die op tafel ligt,” zo laat de brancheorganisatie weten. “Het is een disproportionele maatregel ten opzichte van de winst die er misschien mee wordt geboekt en welke bovendien een adequate wetenschappelijke onderbouwing ontbeert.”

Lees ook: Deze week extra coronamaatregelen vanwege oplopende cijfers

‘Horeca relatief kleine bijdrage aantal besmettingen’

Het is nog niet bekend welke coronamaatregelen eind deze week zullen worden ingevoerd, maar binnen de horecabranche wordt met angst en beven gekeken naar de bekendmaking op vrijdag. Ze voelen dat ze oneerlijk worden gezien als grote bron van besmettingen. “RIVM cijfers van afgelopen week laten voor heel Nederland 113 personen zien die in de horeca besmet zijn geraakt,” zo vervolgt KHN. “Procentueel is dat 5,5 procent van alle besmette personen.”

Ook zal een vroege sluiting juist negatieve gevolgen voor de veiligheid in steden, aldus KHN. “Het is naïef om te denken dat gasten na sluitingstijd naar huis gaan en een boek gaan lezen. KHN verwacht met deze disproportionele maatregel dat er extra onrust zal ontstaan op straat, aangezien mensen zich zullen verplaatsen naar de publieke ruimte, zoals pleinen, parken, straten.”

Lees ook: Burgemeester hotspot Delft wacht coronamaatregelen in spanning af: ‘Sociëteiten en horeca sluiten lost niets op’