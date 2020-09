Burgemeester hotspot Delft wacht coronamaatregelen in spanning af: 'Sociëteiten en horeca sluiten lost niets op'

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft kijkt in spanning af welke maatregelen komende vrijdag voor haar gemeente worden afgekondigd. Jongeren zijn al tijden oververtegenwoordigd in de statistieken van het coronavirus, en de Zuid-Hollandse studentenstad is de grootste coronahotspot van het moment. Van Bijsterveldt doet dan ook een oproep aan deze groep: “Denk heel goed na en probeer zoveel mogelijk thuis te blijven.”

“Het gaat te snel”, uit de burgemeester haar zorgen aan Hart van Nederland. De afgelopen week is ze in gesprek gegaan met TU Delft en de studentenverenigingen om te kijken naar welke lokale maatregelen getroffen kunnen worden. “Dat moeten we niet van bovenaf. We moeten studenten benutten om andere studenten aan te spreken,” aldus Van Bijsterveldt. Ook is een brief gestuurd om te waarschuwen voor de gevaren en worden posters opgehangen in studentenhuizen.

Coronahotspot

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat 254,8 op de 100.000 inwoners van Delft de afgelopen twee weken positief zijn getest op het coronavirus. Daarmee staat de studentenstad bovenaan de lijst met meeste positieve coronatests van Nederlandse gemeenten.

Voor Minister Hugo de Jonge reden om regionale coronamaatregelen vrijdag al in te voeren. Wat dit voor steden als Delft gaat betekenen is nog niet duidelijk, maar Van Bijsterveldt is huiverig om studentensociëteiten en horeca te sluiten. “Ik denk dat je de situatie dan juist verslechterd, het is net als een waterbed want studenten willen elkaar blijven opzoeken.” Als dat niet meer kan in verantwoorde horecaomgevingen gaan studenten elkaar achter de voordeur opzoeken, vreest de burgemeester.

Oproep aan studenten

Het is daarom veel belangrijker om de studenten met informatie te overtuigen. “Probeer zoveel mogelijk in huis te blijven of bij de groep waaraan je verbonden bent”, roept Van Bijsterveldt de studenten op. “Zeker als er iemand grieperig is. Denk ook goed na over reizen, want het kan zijn dat je besmet raakt en het meeneemt. En bij twijfel, als je niet lekker bent, laat je testen.”