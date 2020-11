Honderden boeren protesteren in Winterswijk tegen stikstofregels

Honderden boeren zijn donderdagavond naar de Markt in het centrum van Winterswijk gekomen. Er zijn ook mensen uit de bouw op het protest afgekomen. Ze demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Volgens Omroep Gelderland zijn er rond de 200 demonstranten naar Winterswijk gekomen, sommigen op trekkers. De politie meldt dat er door de acties verkeersopstoppingen zijn in en rond het Gelderse dorp. “Dit is van tijdelijke aard. De doorgang voor hulpdiensten blijft gegarandeerd”, aldus een wijkagent.

Lees ook: Boeren over bezoekje aan Rob Jetten: ‘Wij denken niet na over intimidatie’

In gesprek met Schouten?

Vanaf een aanhanger worden de demonstranten toegesproken. Tegelijkertijd is de gemeenteraad aan het vergaderen. Die behandelt donderdag een motie waarin het college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met minister Carola Schouten van Landbouw over de nieuwe stikstofregels.

Winterswijk zou door het kabinetsbeleid namelijk “onevenredig” geraakt worden, menen tegenstanders. De plaats ligt namelijk niet alleen aan de Duitse grens, maar ook aan vier Natura 2000-gebieden. Dat zijn natuurgebieden waar de stikstofuitstoot omlaag moet.

Eerder deze maand trokken boze boeren naar Den Haag. Lees hier terug over onder andere het trekkersdefilé bij paleis Huis ten Bosch

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SPS Media