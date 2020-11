Actievoerende boeren zijn onderweg naar Den Haag om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volg in dit liveblog de nieuwe boerenprotesten op de voet.

Update 08:40 – Boeren omzeilen politieblokkade

Tientallen boeren proberen met hun trekkers richting het centrum van Den Haag te rijden, iets wat de gemeente heeft verboden. De boeren moesten hun landbouwvoertuig op de Benoordenhoutseweg parkeren, maar sommigen omzeilden een politieblokkade en reden door de middenberm weg. De politie hield de boeren uiteindelijk tegen bij het Willem Witsenplein.

Aan de trekkers hangen borden met teksten als “Don’t fuck the farmer” en “Wij zijn ongewenst”. Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag uitgehangen, als teken van protest.

Terwijl politie mij vertelt dat “deze boeren niet willen luisteren” naar dat ze niet verder mogen, wordt daar bij woord gevoegd. #boerenprotest #denhaag pic.twitter.com/csn9aY5KrA — Carlijn Koning (@CarlijnKoning) November 17, 2020

Update 08:30 – Files op de wegen rond Den Haag

De boeren die op weg zijn naar Den Haag zorgen voor vertraging op provinciale wegen rond de Hofstad. Bij Wassenaar staat 6 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N44 door trekkers die op weg zijn naar het boerenprotest, meldt de ANWB. Ook op de N11 bij Alphen aan den Rijn staat hierdoor 3 kilometer file.

Tractoren maken file op de #N207 Bergambacht > Alphen a/d Rijn tussen Bergambacht en Gouda 9 km stilstaand verkeer. pic.twitter.com/EnlA5wq8hk — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) November 17, 2020

Steeds meer boeren verzamelen zich intussen in Den Haag. Er is veel politie aanwezig om de boeren te begeleiden. De weg naar de binnenstad van Den Haag is afgesloten met grote legervoertuigen. Veel boeren parkeren hun trekkers op de Benoordenhoutseweg om daarna te verzamelen op de Koekamp, bij het Malieveld.

In Den Haag is het een komen en gaan van trekkers. Luid getoeter klinkt. Het zijn de boeren, die protesteren tegen de omgevingswet en het stikstofbeleid van het kabinet #boerenprotest pic.twitter.com/ubCkdXKtbx — Martijn Schoolenberg (@martijnschool) November 17, 2020

Update 08:05 – Brief voor de koning

De protesterende boeren houden vandaag een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch. Actiegroep Farmers Defence Force heeft daar volgens bestuurslid Sieta van Keimpema toestemming voor gekregen van de gemeente Den Haag en de politie. Maandag werd een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis verboden.

De trekkers mogen dus voorbij Huis ten Bosch rijden, maar mogen niet stoppen bij het woonpaleis van de koning. Verder hebben de boeren toestemming gekregen om een brandbrief aan te bieden die voor Willem-Alexander bedoeld is. Een kleine delegatie mag daarvoor naar het Kabinet van de Koning komen, bij de Hofvijver.

De koning kan de boeren alleen niet helpen, omdat hij wetten niet kan veranderen. Het vertrouwen in de politiek is bij de boeren echter zo erg gedaald, dat ze toch bij hem aankloppen. “We willen dat de koning ons helpt, omdat dit niet een eerlijk speelveld is”, aldus boer Roel van Leeuwen.

Update 07:45 – Protest tegen de nieuwe Omgevingswet

De boze boeren protesteren vandaag tegen de nieuwe Omgevingswet. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gemoderniseerd en gebundeld worden. Het kabinet had de invoering van de veelomvattende en complexe wet gepland voor 2021, maar dat is uitgesteld tot januari 2022.

Volgens boer Roel van Leeuwen kunnen de gevolgen van de nieuwe wet “desastreus” zijn hem en zijn collega’s. “Ze willen de Natura 2000-gebieden ontlasten. Daarom moeten boerderijen in een straal van tien kilometer bij een Natura 2000-gebied verdwijnen. Dat kan nu niet, maar als deze wet er komt geeft het provincies de ruimte om boeren daar weg te halen.”

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de invoering van de Omgevingswet in haar portefeuille

Update 07:30 – Honderden boeren al in Den Haag

Honderden boeren hebben zich dinsdagochtend al verzameld bij de Benoordenhoutseweg in Den Haag. Ze protesteren tegen de komst van de Omgevingswet, die volgens boerenactiegroep Farmers Defence Force gevolgen heeft voor natuur- of milieuvergunningen.

De eerste boeren zijn aangekomen in Den Haag!!! #boerenprotest pic.twitter.com/4c5LWIfpdw — Greetje (@greetje_fcg) November 17, 2020

Vanuit alle hoeken van het land vertrokken de eerste boeren maandagavond al naar de Hofstad voor de nieuwe boerenprotesten. Hart van Nederland sprak met boer Wil ten Den over hun plannen