Hond Bobby is dinsdag in Den Haag doodgereden nadat hij tijdens een wandeling zo schrok van vuurwerk dat hij zich los wist te trekken en er met fatale gevolgen vandoor ging. Baasje Angelique Brochard is er kapot van. “En ook boos, heel erg boos!”

De Haagse deelde het verdrietige verhaal van Bobby op Facebook en riep op om het bericht zoveel mogelijk te delen. Want, vraagt ze zich hardop af: “Is dat vuurwerk afsteken nou echt zo belangrijk? Beseffen deze mensen dan niet dat dieren hier van in paniek raken en soms maanden van slag zijn?”

Lees ook: Pony in Haaren schrikt van vuurwerkprotest en vlucht door hek: ‘Hij loopt mank’

Angelique hoopt dat hoe meer mensen haar bericht zien, hoe meer mensen zich realiseren dat het al zo vroeg afsteken van vuurwerk rampzalige gevolgen kan hebben. “Hou hier mee op!”, briest het aangeslagen baasje van Bobby.

‘Hou alsjeblieft rekening met de dieren!’

Inmiddels is haar noodkreet al meer dan 75.000 keer gedeeld. Een kleine pleister op de wonde, schrijft de Haagse, die iedereen dankt voor het delen. “Als ik met mijn bericht, een aantal mensen, die nu al met vuurwerk bezig zijn, bewust heb kunnen maken van het feit dat vuurwerk voor heel veel dieren (denk ook aan vogels, egeltjes, koeien, paarden, geitjes, schapen enz.) heel stressvol kan zijn en zelfs tot de dood kan lijden, dan heb ik mijn doel bereikt.”

Lees ook: Hondje schrikt van vuurwerkknal en verdrinkt in vijver Dongen

Angelique is niet per se tegen vuurwerk, benadrukt ze, maar “hou alsjeblieft rekening met de dieren en begin niet al maanden van te voren met afsteken! Dit is al jaren aan de gang en moet gewoon stoppen.”

Bobby wordt donderdag gecremeerd en daarna uitgestrooid op een mooi plekje: namelijk in de duinen van Den Haag.

Beeld: Angelique Brochard