Pony schrikt van vuurwerkprotest en raakt gewond bij vlucht door hek: 'Hij loopt mank'

Een treurig gevolg van de vuurwerkprotesten van afgelopen dagen, de pony van de 75-jarige Mari van Antwerpen uit Haaren schrok zo van de knallen dat hij dwars door een ijzeren poort is gerend en daarbij gewond is geraakt.

“Dit doet me zeer. Dat paard is hem alles,” vertelt zijn zoon Kees aan Hart van Nederland. Hij deelt het verhaal op Facebook om mensen aan het denken te zetten. “Die jongens krijg ik toch niet te pakken.”

Blinde paniek

Zaterdagavond rond 20.00 uur waren er in Haaren en omgeving harde knallen te horen. “Carbid of vuurwerk,” aldus Kees. Pas vanochtend zagen ze dat de pony weg was en vond zijn vader het gewonde dier na een zoektocht in een weiland verderop.

Aan de aard van de verwondingen is te zien dat de pony in blinde paniek is geweest. “De poort lag eruit. Ik dacht eerst dat iemand de poort er met een vrachtwagen had uitgereden,” vertelt Kees. “Hij heeft kneuzingen op zijn hoofd. Waarschijnlijk omdat hij met zijn hoofd tegen de poort is gebeukt,” vermoedt hij. De pony is daarna dwars door de omheining gerend. “Er zit op een been een winkelhaak van zo’n 10 centimeter en hij loopt mank door een kneuzing.”

‘Stoere boys’

Volgens de dierenarts komt het goed met de pony. Kees blijft nog wel even boos. “Dat paard is zijn trots”. Hij roept de “stoere boys” op rekening te houden met mensen met dieren. “Want dit is wat je aanricht met gedrag zonder na te denken.”

Let op: Onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren.