De gemoederen in de Utrechtse wijk Overvecht zijn hoog opgelopen door een bijtincident met een pitbull. De loslopende vechthond stortte zich op twee andere honden die aangelijnd waren. Een van de aangevallen honden raakte zwaargewond, het baasje liep flinke bijtwonden op toen hij zijn hond probeerde te redden.

Zaterdagavond ging het mis op de Ibisdreef. De 32-jarige eigenaar van de aangevallen stafford, zelf ook nog in de lappenmand, vertelt maandag anoniem zijn verhaal aan Hart van Nederland. “Hij is eerst in zijn poten gebeten. Toen kwam-ie op zijn rug terecht en is hij overal gegrepen. In zijn nek is het het ergste, daar heeft hij een hele diepe wond.”

‘Pitbull greep mijn been’

Toch had het veel erger kunnen aflopen. “Hij zou niet meer leven als ik er niet tussen was gesprongen”, vertelt het baasje. “Ik heb mijn handen in hun bekjes geduwd. Daarbij heb ik schade aan mijn handen opgelopen.”

Hij kijkt naar zijn verbonden vingers. “Daarna heeft de pitbull mij in mijn been gegrepen, en mijn hond losgelaten.” Inmiddels loopt de man weer, maar hij kan nog niet met zijn volledige gewicht op zijn linkerbeen leunen.

Slachtoffer is gebeten hond

Naast de verwondingen doet ook de houding van het baasje van de pitbull pijn, vertelt de Utrechter. “Meneer zegt niet eens: gaat het, jongen? Of: beterschap.” De eigenaar van de agressieve hond lachte het incident volgens het slachtoffer nog weg. “Hij zei dat ik het niet te groot moest maken. Toen ontplofte ik. Mijn hond gaat dood!”

De politie heeft de hondeneigenaar later aangehouden. Zijn pitbull is in beslag genomen. Maar het slachtoffer blijft wel zitten met de kosten voor het oplappen van de stafford. Het gaat om een bedrag van duizend euro. “Die moest ik meteen afrekenen, anders kreeg ik mijn hond niet mee.”

Hij gaat proberen die schade te verhalen op de eigenaar van de bijthond. Het andere baasje wil via de verzekering de kosten terugbetalen.

‘Al de vijfde keer’

Volgens ooggetuige Shuhandi Lacroes liep de aanvallende hond los. “Terwijl ik van meerdere buren heb gehoord dat er al eerder incidenten zijn geweest. Dit is de vijfde keer dat hij een hond heeft gegrepen.” Hoezo gebeurt er pas iets bij de vijfde keer, vraagt Shuhandi zich boos af.

“Al bij de eerste keer hadden ze iets moeten doen”, vindt de wijkbewoner. “Als jij een hond hebt, moet je ervoor zorgen alsof het je kind is. Een stafford of pitbull kun je gewoon niet zonder ketting loslaten. Vooral niet als je weet dat hij het al vier keer eerder heeft gedaan.”

