Een pup is dinsdagavond op een balkon in Assen door Amerikaanse staffords aangevallen en doodgebeten. Jonge hond Zara werd slechts twaalf weken oud. Zowel het baasje van de pup als het baasje van de agressieve honden raakten gewond bij een poging om de pup te redden.

Het drama gebeurde in een kleinschalig appartementencomplex aan de Pelikaanstraat. Eén van de bewoners was op vakantie en zijn dochter en schoonzoon pasten op zijn huis. Hun kleine viervoeter Zara ging ook mee.

Het appartement deelt het balkon met de buren, de baasjes van de staffords. De baasjes van Zara lieten haar op het balkon even rondsnuffelen, maar de balkondeur van de buren stond open. De staffords zagen hun kans schoon, ontsnapten en grepen de pup.

Na het bijtincident kwam de politie massaal naar het appartement toe (tekst gaat verder onder video)

Geblaf, gepiep, geschreeuw

Het drama dat zich vervolgens voltrok was in de verre omgeving te horen, vertelt een buurman aangeslagen aan Hart van Nederland. De man was op dat moment zijn logeerhond aan het uitlaten. Hij zag – en hóórde vooral – wat er gebeurde.

Geblaf. Gepiep. Geschreeuw. “De eigenaresse van de honden is zonder te denken zo plompverloren op die hond gaan zitten en heeft van alles geprobeerd om de honden uit elkaar te trekken. De eigenaar van de pup was door het dolle heen”, zegt hij. “Het was dramatisch. Traumatisch. Het was zoveel geluid, heel de buurt stond zwart.”

Het heeft hem “vreselijk geraakt”. Ook de hond die bij hem ‘op vakantie’ is, was vreselijk van slag. “De hond was zo geschrokken dat hij met de staart tussen de benen naar huis toe rende. Ik kon hem niet meer houden.”

‘Muilkorf om gekregen’

Volgens andere hondenbaasjes in de buurt is het niet de eerste keer dat de drie honden een andere viervoeter aanvallen. Meestal gaan ze zelfs een blokje om als ze de staffords zien aankomen. Een van de beesten zou al een muilkorf om hebben gekregen. “Het gaat niet eens om het ras, maar om de manier hoe je de honden op hebt gevoed”, aldus een baasje uit de buurt.

Twee van de drie honden die pup Zara aanvielen zijn in beslag genomen door de politie.